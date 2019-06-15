Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, ilçenin önde gelen büyüklerinden olan Osman Dörtbudak yaşamını kaybetti. Osman Dörtbudak’ın cenazesi bugün (Cumartesi) Karamürsel Merkez Camiinde kılınacak olan öğle namazı sonrası yeni mezarlığa defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.