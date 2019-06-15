Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, ilçenin önde gelen büyüklerinden olan Osman Dörtbudak yaşamını kaybetti. Osman Dörtbudak’ın cenazesi bugün (Cumartesi) Karamürsel Merkez Camiinde kılınacak olan öğle namazı sonrası yeni mezarlığa defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Osman Dörtbudak, yaşamını kaybetti
Karamürsel'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, ilçenin önde gelen büyüklerinden olan Osman Yıldırım Dörtbudak yaşamını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz