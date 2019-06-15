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Jandarmanın kuruluşu özel yemekle kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yılı, günün anlam ve önemi nedeniyle düzenlenen yemekte kutlandı.
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Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşunun 180. yıl dönümü, jandarma teşkilatı ve kent protokolünü yemekli organizasyonda bir araya getirdi. Antikkapı Restaurant’ta düzenlenen yemeğe Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Sayın Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan ve eşi, İlçe Jandarma Komutanları, Muharip  Gaziler Dernek Başkanı Nurettin Recep Sağlık, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

“ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUM”

Jandarma Teşkilatı’nın 180. yıl dönümü nedeniyle organize edilen yemekte konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Jandarma Teşkilatımızın Kuruluşunun 180. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bu yemekte sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kurulduğu günden buyana halkın güven ve huzuru için mücadele eden, ülkenin bağımsızlığı için mücadelede etkin rol alan jandarma Teşkilatımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.  Bugün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum” dedi.

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