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Gölcük’te karne heyecanı

Gölcük’te yaklaşık 28 bin öğrenci gerçekleştirilen karne töreniyle 3 aylık tatil dönemine girdi.
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2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte karne heyecanı yaşayan minikler, tatile girdi. Karne heyecanının yaşandığı ilçelerden biri de Gölcük oldu. Değirmendere Müfit Saner İlkokulu’nda, Gölcük protokolünde katıldığı karne töreni düzenlendi. Törene, Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, velileri ve davetliler katıldı.

MÜDÜR TEŞEKKÜR ETTİ

Törenin açılışı nedeniyle konuşan Değirmendere Müfit Saner İlkokulu Müdürü Ramazan Açıkgöz, “Eğer hayatınıza bir pencere açıp temelinize birkaç damla su, ufkunuza bir tutam ışık olduysak ne mutlu bize. Ailenizi ve bizi sevindirecek ilim ve ahlak seviyelerine gelmeniz dileklerimle sözlerime son verirken bir yıl boyunca başarılı olmak için çaba gösteren siz sevgili öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

“GÜZEL ŞEYLERLE MEŞGUL OLUN”

Açıkgöz’ün ardından söz alan Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, “Çocuklar bugün karneleri alıyor. Bir sene boyunca sınıf, kitap, program dedik. Dileğim odur ki bir sene boyunca öğretmenlerimiz çocuklarımızı eğitti. Herkese iyi tatiller diliyorum” derken, söz alan bir diğer isim Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ““Atatürk’ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine yetişmesiyle Türkiye yükselecektir. Bunu da pırıl pırıl gençlerimiz başaracaktır. Bu yolda gayret gösteren öğretmenlerimize ve öğrencilerimiz teşekkür ediyorum. İyi tatiller” ifadelerini kullandı.

“GÜZELCE DİNLENİN”

Son konuşmayı gerçekleştiren Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ise, “Güzelce dinlenin, rahatlayın. Farklı aktiviteler yapın, hikayeler okuyun, bilgisayar ve televizyon başında vakit geçirmeyin. Doğa ile iç içe olun. Tatilde güzel ve başarılı günler diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından ana okulu ve 4. sınıf öğrencileri halk oyunları gösterilerinde bulundu ve okul korosu ise şarkılar söyledi. Ardından öğrencilerin sınıflarına geçmesiyle protokol üyeleri tarafından karneleri dağıtıldı. Törenin sonunda çekilen hatıra fotoğraflarıyla karne töreni son buldu.

Bugün 14:06 TSİ - Eğitim

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