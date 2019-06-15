Akça Koca’yı sahneye taşıdılar

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler öğrencileri, okullarının adını alan Kocaeli beyi Akça Koca’nın hayatını sahneye taşıdılar.Senaryosu okul Edebiyat Öğretmeni Arzu Akay tarafından yazılan ve yönetilen Akçakoca’nın İli Kocaeli’ adlı tiyatro oyunu Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’nun konferans salonunda sahnelendi.



ÇOK BEĞENİLDİ

Tiyatro oyununa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, STK Temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Tiyatro gösterisinin ardından Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil Kılıç yaptığı konuşmada, gösteriye katılanlara teşekkür ederken, edebiyat öğretmeni Arzu Akay’ı ve öğrencileri tebrik etti. Oyun izleyenlerden büyük ilgi gördü.