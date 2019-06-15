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Yıldız Anaokulu’nda karne sevinci

Karne heyecanının yaşandığı okullardan biri de Yıldız Anaokulu oldu. Karnelerini alan minikler, tatile girmenin heyecanını yaşadı.
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Karne törenlerinin gerçekleştiği okullardan biri de Yıldız Anokulu oldu. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen karne törenine, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Karne günü için özel kıyafetler giren minikler, karne almanın heyecanını yaşadı. Günün anlam ve önemi hakkında düşüncelerini dile getiren okul müdürü Raife Şahin, “Sene sonu gelişimlerini gösteren karnelerimizi verdik. Ancak okulumuz yaz tatili boyunca açık, tüm öğrencilerimizi bekler, iyi tatil dileriz” dedi.

Bugün 14:08 TSİ - Eğitim

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