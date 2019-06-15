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2019'da 26 çocuk işçi öldü

2018-2019 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “İlçemizde ikili öğretim yapılan ve ilkokul ile ortaokulu aynı binada ders yapan okullarla sorunların çözümünü bekliyoruz” dedi. Değer ayrıca, okula gitmesi gerekirken işte çalışan 26 çocuk işçinin 2019’un ilk 5 ayında hayatını kaybettiği bilgisini hatırlattı.
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CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla yazılı bir değerlendirmede bulundu. AKP döneminde yapılan değişikliklerle eğitim konusunun yaz-boz tahtasına çevrildiğini kaydeden ilçe başkanı Değer, “Eğitim sistemimiz 17 yılda 15 kez değişti. Liseler 4 yıla çıkarıldı. Üniversite ye girişte katsayılar kaldırıldı. Fatih Projesi getirildi. Rektörlük seçimi değişti ve 4+4+4 sistemi başladı” dedi.

“26 ÇOCUK İŞÇİ ÖLDÜ”

Eğitim sisteminin yaz-boz tahtasına çevrilmesi nedeniyle mutsuz öğrenciler, maddi ve manevi olarak sömürülen velilerin ortaya çıktığını kaydeden ilçe başkanı Değer, “Okula gitmesi gereken çocuklar işçi olarak çalışıyorlar. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre 2019’un ilk 5 ayında 26 çocuk işçi hayatını kaybetti. Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini ise çocuklar oluşturuyor. Her 5 çocuktan biri çalışıyor. Sayısı 1 buçuk milyona yaklaşan stajyer, kursiyer, çırak sömürüsü 4+4+4 eğitim sisteminin çocukları işçileştirme üzerine kurulu politikası bunun bir göstergesidir” diye konuştu.

TALEPLERİNİ SIRALADI

Eğitim sisteminde temel derslerin mutlaka zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydeden CHP’li Değer, “Sosyal bilim ve fen derslerinin payı çoğaltılmalıdır. Ana yönlendirici öğretmen ve rehber danışmanlık olmalı, kariyer ofisleri olmamalıdır. Sertifika değil, okul dersleri esas alınmalıdır. Eğitim yaşamı kolaylaştırılmak için pratik içinde, üretime dayalı olmalıdır. Piyasacı değil, bilimsel, eleştirel ve kamusal eğitim olmalıdır. Mütevelli heyetleri yerine öğretmen, öğrenci ve veli bileşenlerine dayalı demokratik yöntem dikkate alınmalıdır. Çocuk işçiliği de tamamın yasaklanmalıdır” açıklamasında bulundu.

“SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ”

Derince’deki eğitim sorunları hakkında da konuşan CHP İlçe Başkanı Nihat değer, şöyle konuştu: “İlçemizde halen ikili öğretim yapan okulların yanında ilkokul ve ortaokulu aynı binada ders yapmaya devam eden okullarımızın sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde bu sıkıntılar döneminde çözülür.”

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