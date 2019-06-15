CHP’li meclis üyeleri Büyükakın’ın konuğu

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan CHP’nin meclis üyelerini makamında konuk etti. Nezaket ziyaretinde Başkan Büyükakın’a başarılar dileyen meclis üyeleri yeni görevinin kendisine bir kez daha hayırlı olması dileğinde bulundular.

MECLİS ÜYELERİ

Ziyarette CHP’nin Büyükşehir meclis üyeleri Engin Taşdemir, Ünal Özmural, Hakan Tanta, Orhan Tanış, Mehmet Nuri Paşa, Özlem Çankaya, Selim Özcan ve Gökhan Yağmen hazır bulundu. Buluşma sırasında yerel konular ele alındı ve Kocaeli’ye yönelik hizmetlerde ortak sorumluluk yüklenilmesi fikri karşılıklı olarak ortaya konuldu.

BÜYÜKAKIN’DAN TEŞEKKÜR

Kentin yararına ve gelişimine dönük hizmetlerin tek tek ele alınarak uygulanacağının ifade edildiği birliktelikte, ortak aklın ve gelişmiş demokrasinin kentin yararına uygulanacağı da vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yapılan nezaket ziyareti dolayısıyla meclis üyelerine tek tek teşekkür etti.