Aras: S-400’leri almamız rahatsız etmiş

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl yönetiminin haftalık toplantısı önceki akşam gerçekleşti. İl başkanı Mehmet Aras’ın da katıldığı toplantıda gündemdeki siyasi gelişmeler ve parti çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan il başkanı Aras, yürütülen pençe harekatına destek verdiklerini ve operasyonlarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diledi. Bu arada YRP’nin il divan toplantısının 22 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de yapılacağı ve toplantıda genel başkan yardımcısı Bahattin Sungur’un da katılacağı belirtildi.

“BEKA SORUNU VARKEN ASKER TERHİS EDİLİYOR”

Askerlik süresi ile ilgili hükümeti eleştiren YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Hükümet ülkenin beka sorunu var diyerek seçim meydanlarında oy istiyor. Fakat buna rağmen askerliği altı aya düşürüp, orduyu terhis ediyor. Olası bir tehlike halinde acemi askeri cepheye sürmek durumunda kalacağız. Rusya’dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınması da kriz haline geldi” dedi.

“SAVUNMA SİSTEMİNİ KENDİMİZ ÜRETELİM”

S-400 krizinin önemli bir gerçeği ortaya koyduğunu dile getiren Aras, “Bu gerçek bağımsız bir devlet olan Türkiye’nin bedeli karşılığında bir ülkeden, alışveriş yapması bile birilerini rahatsız edebiliyor. Bu hadsizliğe verilecek en doğru cevap bu savunma sistemlerini üretmektir. Devletimiz ve milletimizin buna gücü yetecek durumdadır. Bir an evvel bu silahların üretimine başlamalıyız. Yoksa bu gün yapılan ağız dalaşları bizi kurtarmaz” diye konuştu.

“ASIL İŞGALCİ ABD’DİR”

ABD meclisinde alınan kararla Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olarak görüldüğünü kaydeden Ara, şöyle konuştu: “Küstahça bir karar… ABD artık haddini aşmıştır. Bu karar bize Johnson mektubunu patırlatıyor. Fakat kimsenin şüphesi olmasın, iktidarı ele aldığımızda tüm dünyaya, Kıbrıs barış harekatını hatırlatacağız. Kıbrıs bizimdir, biz orada işgalci değiliz. Adadaki Türk milletinin garantörüyüz. Milletimize işgalci diyenler önce kendi yakın geçmişlerine baksınlar; Afganistan, Somali, Suriye, Irak ve Libya’da neler yaptıklarını hatırlasınlar.”