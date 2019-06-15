Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:30 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:32 TSİ

Aras: S-400’leri almamız rahatsız etmiş

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl yönetiminin haftalık toplantısı önceki akşam gerçekleşti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl yönetiminin haftalık toplantısı önceki akşam gerçekleşti. İl başkanı Mehmet Aras’ın da katıldığı toplantıda gündemdeki siyasi gelişmeler ve parti çalışmaları masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan il başkanı Aras, yürütülen pençe harekatına destek verdiklerini ve operasyonlarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet diledi. Bu arada YRP’nin il divan toplantısının 22 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de yapılacağı ve toplantıda genel başkan yardımcısı Bahattin Sungur’un da katılacağı belirtildi.

“BEKA SORUNU VARKEN ASKER TERHİS EDİLİYOR”

Askerlik süresi ile ilgili hükümeti eleştiren YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Hükümet ülkenin beka sorunu var diyerek seçim meydanlarında oy istiyor. Fakat buna rağmen askerliği altı aya düşürüp, orduyu terhis ediyor. Olası bir tehlike halinde acemi askeri cepheye sürmek durumunda kalacağız. Rusya’dan S-400 savunma sistemlerinin satın alınması da kriz haline geldi” dedi.

“SAVUNMA SİSTEMİNİ KENDİMİZ ÜRETELİM”

S-400 krizinin önemli bir gerçeği ortaya koyduğunu dile getiren Aras, “Bu gerçek bağımsız bir devlet olan Türkiye’nin bedeli karşılığında bir ülkeden, alışveriş yapması bile birilerini rahatsız edebiliyor. Bu hadsizliğe verilecek en doğru cevap bu savunma sistemlerini üretmektir. Devletimiz ve milletimizin buna gücü yetecek durumdadır. Bir an evvel bu silahların üretimine başlamalıyız. Yoksa bu gün yapılan ağız dalaşları bizi kurtarmaz” diye konuştu.

“ASIL İŞGALCİ ABD’DİR”

ABD meclisinde alınan kararla Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olarak görüldüğünü kaydeden Ara, şöyle konuştu: “Küstahça bir karar… ABD artık haddini aşmıştır. Bu karar bize Johnson mektubunu patırlatıyor. Fakat kimsenin şüphesi olmasın, iktidarı ele aldığımızda tüm dünyaya, Kıbrıs barış harekatını hatırlatacağız. Kıbrıs bizimdir, biz orada işgalci değiliz. Adadaki Türk milletinin garantörüyüz. Milletimize işgalci diyenler önce kendi yakın geçmişlerine baksınlar; Afganistan, Somali, Suriye, Irak ve Libya’da neler yaptıklarını hatırlasınlar.”

Bugün 14:30 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi mask
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
AKP'nin il listesinde Derince'den 4 isim girdi mask
AKP'nin il listesinde Derince'den 4 isim girdi
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa! mask
İYİ Parti'de bir günde ikinci istifa!
Erdoğan, yeni parti hakkında konuştu! mask
Erdoğan, yeni parti hakkında konuştu!
Mehmet Akif Yılmaz'dan şok FETÖ itirafı mask
Mehmet Akif Yılmaz'dan şok FETÖ itirafı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı mask
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI! mask
Her şey hayal etmekle başlar, onlar hayal etti ve BAŞARDI!
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi mask
Şoför kalp krizi geçirdi, bekçi faciayı önledi
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu mask
Bakan Selçuk'tan öğrencilere 'iyi tatiller' videosu
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı mask
Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL