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Akar: Bakanlık zararı tespit edemedi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni havaalanının açılması sonrası yolcu trafiğine kapanan Atatürk Havaalanı’nın TAV Havalimanları Holding ile yapılan 15 yıllık işletme süresi ile ilgili açıklama yaptı.
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni havaalanının açılması sonrası yolcu trafiğine kapanan Atatürk Havaalanı’nın TAV Havalimanları Holding ile yapılan 15 yıllık işletme süresi ile ilgili açıklama yaptı. Akar, 2005 yılında yapılan sözleşme gereği 2021 yılına kadar havaalanında işletme hakkı olan TAV’a, limanın kapanması ile Devlet Hava Meydanları tarafından ödenecek tutarın hala belirsiz olduğunu dile getirdi.

TESPİTLER YAPILAMADI

Konuyu yakından takip eden CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar sözleşmenin erken fesih edilmesi nedeni ile TAV’a yapılacak ödemeleri sordu. Akar, önergesinde Mart 2018’de bağımsız kuruluş tarafından yapılan tespitlerin sonucunda yapılacak ödemeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın cevaplamasını istedi. Yine Atatürk Havaalanının kapanması sonrası çalışanların durumlarını da soran Akar’a, Turhan’dan cevap verildi.

“DEVLETİN KAYBI YOK” YANITI

Ulaştırma Bakanı Turhan verdiği yanıtta, Atatürk Havaalanı’nın kapanması sonrası kâr kayıplarının tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Turhan, TAV’a yapılacak ödemeye ilişkin ise İstanbul Havaalanı’nın açılışı ile Devlet Hava Meydanları’nın kira geliri olacağını, bu yüzden de devletin TAV’a yapılacak tazminat dolayısı ile herhangi bir zararının olmayacağını söyledi. Çalışanların durumuna ilişkin de bilgi veren Turhan, Atatürk Havaalanı personelinin yeni limanda görev yürüttüğünü hatta ilave personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Akar’ın Atatürk Havaalanı’nın sonrası TAV’a ödenecek tazminat tutarına ilişkin sorusu ise cevapsız kaldı.

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