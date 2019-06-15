Alınan bilgi ve iddialara göre, 3 gün önce Sakarya ili Adapazarı ilçesinde oturan annesini de yanına alarak, kullandığı 41 B 0066 plakalı otomobille Yozgat’a akraba ziyaretine giden Züfer Akgün (55) trafik kazası geçirdi. Yozgat yakınlarında aracın hakimiyetini kaybeden Züfer Akgün şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan anne anne Cemalinur Akgün (87) hayatını kaybederken, Züfer Akgün’de yaralandı. Kaburga kemiklerinde kırık, bel kemiğinde çatlak ve ezilmeler olan Züfer Akgün, Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk tedavisi sonrasında Körfez’e sevk edildi. Akgün'ün tedavisi sürüyor. Kazada yaşamını yitiren anne Cemalinur ise Yozgat Sevrantepesi

Köyü’nde toprağa verildi.