Alınan bilgi ve iddialara göre, 3 gün önce Sakarya ili Adapazarı ilçesinde oturan annesini de yanına alarak, kullandığı 41 B 0066 plakalı otomobille Yozgat’a akraba ziyaretine giden Züfer Akgün (55) trafik kazası geçirdi. Yozgat yakınlarında aracın hakimiyetini kaybeden Züfer Akgün şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan anne anne Cemalinur Akgün (87) hayatını kaybederken, Züfer Akgün’de yaralandı. Kaburga kemiklerinde kırık, bel kemiğinde çatlak ve ezilmeler olan Züfer Akgün, Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk tedavisi sonrasında Körfez’e sevk edildi. Akgün'ün tedavisi sürüyor. Kazada yaşamını yitiren anne Cemalinur ise Yozgat Sevrantepesi
Köyü’nde toprağa verildi.
Yozgat'ta kaza! Körfezli Züfer, anne acısı yaşadı
Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan Züfer Akgün, Yozgat’ta akraba ziyareti sırasında yaptığı trafik kazasında anne acısını yaşadı.
Alınan bilgi ve iddialara göre, 3 gün önce Sakarya ili Adapazarı ilçesinde oturan annesini de yanına alarak, kullandığı 41 B 0066 plakalı otomobille Yozgat’a akraba ziyaretine giden Züfer Akgün (55) trafik kazası geçirdi. Yozgat yakınlarında aracın hakimiyetini kaybeden Züfer Akgün şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan anne anne Cemalinur Akgün (87) hayatını kaybederken, Züfer Akgün’de yaralandı. Kaburga kemiklerinde kırık, bel kemiğinde çatlak ve ezilmeler olan Züfer Akgün, Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk tedavisi sonrasında Körfez’e sevk edildi. Akgün'ün tedavisi sürüyor. Kazada yaşamını yitiren anne Cemalinur ise Yozgat Sevrantepesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz