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Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı

Darıca'da bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve sert esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
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Darıca'da bugün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve sert esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Birbiri ardında su baskınlarının yaşandığı Darıca’ya yakın ilçelerde bulunan itfaiye ekipleri su çekme görevi için yönlendirildi.

TEKNE BATTI

Darıca Duduyev Parkı mevkiinde bir tekne battığı bilgisine ulaşıldı. İçerisinde bir kişinin bulunduğu öğrenilen tekne için bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.

HAMİLE KADIN MAHSUR KALDI

Darıca Kazım Karabekir Mahallesinden gelen mahsur kalan hamile bir kadına ve Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Deniz Sokak üzerinde mahsur kalan engelli bir vatandaşı kurtarmak için de yine itfaiye ekipleri seferber oldu.

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