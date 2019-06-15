Silahlı yaralama zanlısı tutuklandı

Körfez Güney Mahallesi’nde alacaklı olduğu şahsı okul önünde pompalı tüfekle vuran şahıs sorgusu sonrasında çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Alınan bilgilere göre, yapılan sorgusu sırasında alacaklı olduğu Erdal K. ile okul önünde buluştuklarını, bu sırada küfür edilince dayanamayıp arabasındaki pompalı tüfeği alarak ateş ettiğini söyleyen Ferhan C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olay sonrasında bacaklarından vurulan Erdal K.’nin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.