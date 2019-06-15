Körfez Güney Mahallesi’nde alacaklı olduğu şahsı okul önünde pompalı tüfekle vuran şahıs sorgusu sonrasında çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Alınan bilgilere göre, yapılan sorgusu sırasında alacaklı olduğu Erdal K. ile okul önünde buluştuklarını, bu sırada küfür edilince dayanamayıp arabasındaki pompalı tüfeği alarak ateş ettiğini söyleyen Ferhan C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olay sonrasında bacaklarından vurulan Erdal K.’nin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Silahlı yaralama zanlısı tutuklandı
Körfez Güney Mahallesi’nde alacaklı olduğu şahsı okul önünde pompalı tüfekle vuran şahıs sorgusu sonrasında çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz