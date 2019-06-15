Kandıra GİOSB’da 9 bin kişi istihdam edilecek

Kurulum çalışmalarında son dönemde büyük ilerleme kaydedilen Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GİOSB) önceki gün bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra GİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol ve yönetimi, GİOSB Müdürü Hüseyin Küçük katıldı.

“KANDIRA İÇİN ÖNEMLİ”

Bilgilendirme ve istişare toplantısında ayrıca Kandıra GİOSB’de faaliyet gösterecek olan yatırımcı firmaların yöneticileri de hazır bulundu. Buluşmada konuşan belediye başkanı Adnan Turan, “Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilçemize istihdam alanında büyük katkı sağlayacak. Bu proje ilçemizin geleceği açısından çok büyük” dedi.

BÖLGEYİ GEZDİLER

OSB ile ilgili sorunların yaklaşık 10 yıldır çözüm beklediğini de hatırlatan Turan, “Bu proje ile 9 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. OSB ile ilgili tüm süreç hayırlısı ile tamamlanacak” diye konuştu. Bilgilendirme toplantısının ardından protokol mensupları GİOSB Başkanı Mehmet Başol ve yönetim kurulu ile birlikte bölge alanında incelemede bulundu.