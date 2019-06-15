Yeni Elantra fark yaratacak

Tüm zamanların en çok satılan Hyundai modellerinden biri olan Elantra, dünya genelinde en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip. Bu önemli gücü arkasına alan Hyundai’nin Amerika ve Asya pazarlarında başarıdan başarıya koştuğu Elantra modeli, şimdi de altıncı neslinin makyajlı versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuluyor.

İLGİ ÇEKİCİ LED STOPLARI

Ayrıca, tüm dünya genelinde bugüne kadar 250’den fazla ödülün de sahibi olan Elantra, birçok ülkede “Yılın Otomobili” de seçildi. Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanarak daha dinamik ve daha sportif bir tasarıma kavuşan Elantra, alışılmışın dışına çıkıyor. Yeni nesil basamaklı ızgara, aracı eskisinden daha geniş gösterirken, ayrıca üçgen formdaki geriye doğru uzayan LED farları ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran LED stoplarıyla da son derece ilgi çekici bir duruş sergiliyor.

SADE VE MODERN

LED farların içerisine yerleştirilen gündüz farları da hem sürüş güvenliği hem de tasarım anlamında Elantra’ya katkı sağlıyor. Altıncı nesil Elantra’nın iç mekanı oluşturulurken 3 kelime başrol oynamıştı. “Sade”, “Modern” ve “Sürücü Odaklı Kokpit”, Hyundai Tasarım Merkezi’nin en çok üzerinde durduğu noktalar oldu. Bu doğrultuda tasarlanan kokpit, sürücünün ve araç içindekilerin daha farklı duygular hissetmesini sağlıyor.

FİYATI DA AÇIKLANDI

Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra’nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108 bin 500 liradan başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Elite Plus versiyonu ise 145 bin 500 liralık etikete sahip.

2019 ELANTRA YENİLİKLERİ

Yeni motor kapağı, ön çamurluklar, ön tampon, ön ızgara ve LED farlar

Yeni bagaj kapağı, LED stop lambaları ve arka tampon

Yeni tasarım 16 ve 17 inç jantlar

Havalandırma ızgaraları

Otomatik kararan iç dikiz aynası

Gizli bagaj açma düğmesi

Multimedya ve Klima kontrol ünitesi

Yeni gösterge paneli ve üst kapağı

Bagaj koruma havuzu

Blue Link ve Apple Carplay-Android Auto

Akıllı telefon kablosuz şarj sistemi

Arka Yolcu Güvenli Çıkış Asistanı