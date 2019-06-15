Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:17 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:19 TSİ

Yeni Elantra fark yaratacak

Tüm zamanların en çok satılan Hyundai modellerinden biri olan Elantra, dünya genelinde en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tüm zamanların en çok satılan Hyundai modellerinden biri olan Elantra, dünya genelinde en çok bilinen Hyundai modeli ve aynı zamanda markanın ürettiği ilk C segmenti otomobili olarak önemli bir şöhrete sahip. Bu önemli gücü arkasına alan Hyundai’nin Amerika ve Asya pazarlarında başarıdan başarıya koştuğu Elantra modeli, şimdi de altıncı neslinin makyajlı versiyonuyla ülkemizde de satışa sunuluyor.

İLGİ ÇEKİCİ LED STOPLARI

Ayrıca, tüm dünya genelinde bugüne kadar 250’den fazla ödülün de sahibi olan Elantra, birçok ülkede “Yılın Otomobili” de seçildi. Geçtiğimiz yılın sonunda makyajlanarak daha dinamik ve daha sportif bir tasarıma kavuşan Elantra, alışılmışın dışına çıkıyor. Yeni nesil basamaklı ızgara, aracı eskisinden daha geniş gösterirken, ayrıca üçgen formdaki geriye doğru uzayan LED farları ve aynı şekilde çekik bir gözü andıran LED stoplarıyla da son derece ilgi çekici bir duruş sergiliyor.

SADE VE MODERN

LED farların içerisine yerleştirilen gündüz farları da hem sürüş güvenliği hem de tasarım anlamında Elantra’ya katkı sağlıyor. Altıncı nesil Elantra’nın iç mekanı oluşturulurken 3 kelime başrol oynamıştı. “Sade”, “Modern” ve “Sürücü Odaklı Kokpit”, Hyundai Tasarım Merkezi’nin en çok üzerinde durduğu noktalar oldu. Bu doğrultuda tasarlanan kokpit, sürücünün ve araç içindekilerin daha farklı duygular hissetmesini sağlıyor.

FİYATI DA AÇIKLANDI

Dört farklı donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai Elantra’nın başlangıç fiyatı, hurda indirimi de eklendiğinde 108 bin 500 liradan başlıyor. En üst donanım seviyesi olan Elite Plus versiyonu ise 145 bin 500 liralık etikete sahip.

2019 ELANTRA YENİLİKLERİ

Yeni motor kapağı, ön çamurluklar, ön tampon, ön ızgara ve LED farlar

Yeni bagaj kapağı, LED stop lambaları ve arka tampon

Yeni tasarım 16 ve 17 inç jantlar

Havalandırma ızgaraları

Otomatik kararan iç dikiz aynası

Gizli bagaj açma düğmesi

Multimedya ve Klima kontrol ünitesi

Yeni gösterge paneli ve üst kapağı

Bagaj koruma havuzu

Blue Link ve Apple Carplay-Android Auto

Akıllı telefon kablosuz şarj sistemi

Arka Yolcu Güvenli Çıkış Asistanı

Bugün 16:17 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi mask
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı mask
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü mask
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz! mask
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı mask
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
WhatsApp bunu yapana dava açacak mask
WhatsApp bunu yapana dava açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL