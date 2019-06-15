Yıldız Entegre’ye bir ödül daha

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 3.4 milyar lirayı aşan cirosuyla Türkiye’nin en büyük 45’inci sanayi şirketi ve orman ürünleri sektörünün lideri olan Yıldız Entegre, çevre ve verimliliğe yaptığı yatırımlarla da sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. Yıldız Entegre geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Mersin Çevre Ödülleri” kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜLÜ ALDILAR

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlamak, başarılı uygulamaları ödüllendirerek iş dünyasına örnek oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Mersin Çevre Ödülleri”, Sanayide Fark Yaratanlar, KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor. Ödül kapsamında Yıldız Entegre Akdeniz Tesisi, Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ödülü Akdeniz Tesisi Müdürü Fevzi Kıdak, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’dan teslim aldı.