Ersoy: Başkanlar verdikleri sözü tutsunlar

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, 31 Mart seçimlerinde başkanlıkları kazanan isimlere 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçen işçilerin beklentilerini hatırlattı. Çalışanların başkanların verdikleri sözü yerine getirmesini beklediklerini dile getiren şube başkanı Ersoy, işçilerin geçişlerin ardından yüzde 4 zam uygulaması yapıldığını, ancak 2019 yılında enflasyonun yüzde 20 çıktığını dile getirdi.
İZMİT VE DİĞERLERİ
Başkanların ve adayların seçim sürecinde sorunun çözümü için sözler verdiğini dile getiren Ersoy, “Ancak, seçimlerin üzerinden 2 buçuk ay geçmesine rağmen Büyükşehir, Derince ve Kandıra belediyeleri dışındaki hiçbir belediye verdikleri taahhüdü yerine getirmediler. Başta İzmit Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerinde başkanlarımızın verdikleri sözün arkasında durmalarını istiyoruz” dedi.
ÜÇ BELEDİYEYE TEŞEKKÜR
Belediyelerden “Daha yeni seçildik”, “Belediyede ekonomik sıkıntı var” ve “Hukuki sıkıntı var” sözlerin Büyükşehir, Derince ve Kandıra’daki düzenlemelerle boşa çıktığını kaydeden Ersoy, şöyle konuştu: “Belediyelerdeki işçilerin mağduriyetini gideren ve onları mutlu eden başkanlarımıza teşekkür ediyor, diğer ilçe belediye başkanlarından da çok geç olmadan çalışanlarının yüzlerini güldürmelerini bekliyoruz.”
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