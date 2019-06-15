BDDK ve SPK'dan iddialara yanıt!

Geçtiğimiz günlerde yapılan “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) döviz haberi nedeniyle 50 kişiye dava açtı” başlıklı haberine ilişkin olarak yazılı bir açıklama yapıldı. BDDK, “Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir” açıklamasında bulunurken, SPK’nın açıklamasında ise “Piyasalarda tedirginliğe ve yatırımcıların zarara uğramasına çalışıldığı tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.