Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:21 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:23 TSİ

Japonya ile serbest ticaret masada

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantılar kapsamında önemli oturumlara katıldıklarını ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pekcan, Türkiye’nin sürdürülebilir, kapsayıcı, kural bazlı, adil ve serbest ticaretten yana olduğunu vurguladı.

KANADA İLE ANLAŞMA

Pekcan, G20 temasları kapsamında Kanada Ticaret ve İhracatın Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlattı. Pekcan, “Hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istiyoruz. Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerinde çalışıyoruz ve son zamanlarda bu adımlar daha da yoğunlaştı” dedi.

Bugün 16:21 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi mask
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı mask
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü mask
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz! mask
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı mask
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
WhatsApp bunu yapana dava açacak mask
WhatsApp bunu yapana dava açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL