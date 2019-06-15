Japonya ile serbest ticaret masada

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantılar kapsamında önemli oturumlara katıldıklarını ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Pekcan, Türkiye’nin sürdürülebilir, kapsayıcı, kural bazlı, adil ve serbest ticaretten yana olduğunu vurguladı.

KANADA İLE ANLAŞMA

Pekcan, G20 temasları kapsamında Kanada Ticaret ve İhracatın Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) mutabakat zaptını imzaladıklarını hatırlattı. Pekcan, “Hedef pazarlardan Japonya ile ticareti dengeli bir şekilde artırmak istiyoruz. Japonya ile özellikle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) üzerinde çalışıyoruz ve son zamanlarda bu adımlar daha da yoğunlaştı” dedi.