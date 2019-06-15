Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:22 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:23 TSİ

Bayramda akaryakıta 3.5 milyar lira harcandı

Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ramazan Bayramı tatilini de içine alan 1-9 Haziran tarihlerinde yaklaşık 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi. Bayram tatilini de kapsayan 9 günlük sürede toplam 541 milyon 925 bin litre benzin ve motorin satıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, tatil süresince benzin satışı özel araçların kullanımındaki artışa paralel olarak, geçen ayın aynı dönemine göre, yüzde 41'lik artışla, 102 milyon 638 bin litreye yükseldi. Böylece benzin satışlarının toplam akaryakıt satışı içindeki payı 5 puan artarak, yüzde 18'e çıktı.

Bugün 16:22 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi mask
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı mask
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü mask
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz! mask
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı mask
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
WhatsApp bunu yapana dava açacak mask
WhatsApp bunu yapana dava açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL