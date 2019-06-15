5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un 2019 yılı ocak-mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30.1'lik artış kaydettiklerini belirten Selçuk, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini aktardı.

172 BİNİ GENÇ

Yakalanan bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü kaydeden Selçuk, “Ocak-mayıs 2019 dönemi itibarıyla 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28.6'lık, gençlerde ise yüzde 32.4'lük bir artış kaydettik” ifadesini kullandı.