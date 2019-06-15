Hyundai Assan’dan çevre hareketi

Hyundai Assan, yeni ve farklı bir projeye daha imzasını attı. “Temiz Bir Dünyaya Yolculuk” adlı projeyle çevre kirliliğine dikkat çeken marka, aynı zamanda taşeron firma çalışanlarının katılımına da yer verdi. Projede, 10 adet plastik atık getiren çalışanlara bir adet bez alışveriş çantası hediye edildi. Proje ile dünya üzerindeki doğal kaynaklarımızın azalmasına ve yüzyıllarca doğada yok olmayan plastiklerden kaynaklanan çevre kirliliğine dikkat çekildi.

TASARRUF SAĞLANDI

Kampanya ile 700 kiloyu aşkın plastik atık toplanırken, bu sayede 30 evin bir aylık ihtiyacına eşdeğer enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca, 41 kg zararlı gazın atmosfere salımı da engellendi. Sadece çevreyi korumayan bu proje ayrıca 15 varil petrolden de tasarruf etmiş oldu. Hyundai Assan çalışanları, ailelerinin de katılımıyla çevreye olan katkılarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtirken aynı zamanda tüm vatandaşlara plastik atıklarını ayırması çağrısında bulundu.