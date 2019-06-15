Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:24 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:26 TSİ

Hyundai Assan’dan çevre hareketi

Hyundai Assan, “Temiz Bir Dünyaya Yolculuk” adlı sosyal sorumluluk projesi ile plastik atıklardan kaynaklanan çevre sorunlarına dikkat çekti. Projede, 10 adet plastik atık getiren çalışanlara bez alışveriş çantası hediye edildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hyundai Assan, yeni ve farklı bir projeye daha imzasını attı. “Temiz Bir Dünyaya Yolculuk” adlı projeyle çevre kirliliğine dikkat çeken marka, aynı zamanda taşeron firma çalışanlarının katılımına da yer verdi. Projede, 10 adet plastik atık getiren çalışanlara bir adet bez alışveriş çantası hediye edildi. Proje ile dünya üzerindeki doğal kaynaklarımızın azalmasına ve yüzyıllarca doğada yok olmayan plastiklerden kaynaklanan çevre kirliliğine dikkat çekildi.

TASARRUF SAĞLANDI

Kampanya ile 700 kiloyu aşkın plastik atık toplanırken, bu sayede 30 evin bir aylık ihtiyacına eşdeğer enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca, 41 kg zararlı gazın atmosfere salımı da engellendi. Sadece çevreyi korumayan bu proje ayrıca 15 varil petrolden de tasarruf etmiş oldu. Hyundai Assan çalışanları, ailelerinin de katılımıyla çevreye olan katkılarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtirken aynı zamanda tüm vatandaşlara plastik atıklarını ayırması çağrısında bulundu.

Bugün 16:24 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi mask
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı mask
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü mask
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz! mask
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı mask
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
WhatsApp bunu yapana dava açacak mask
WhatsApp bunu yapana dava açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı mask
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL