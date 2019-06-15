20 günlük Doğuş bebeğin kalbi ameliyata dayanamadı

Alınan bilgilere göre, Derince Yenikent Mahallesi’nde yaşayan Aykut-Şeyma Demir çifti 20 gün önce çocuk sahibi olmuşlardı. Çiftin ilk çocuğu olan Doğuş bebek, kalbindeki rahatsızlıktan dolayı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyat sonrası, ailenin dünyası başına yakıldı. Doğuş bebeğin kalbi bu yorgunluğu kaldıramadı. Büyük üzüntü yaşayan Demir çiftinin 20 günlük bebeği Doğuş’un cenazesi Yenikent İmam Azam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığı’na defnedildi.