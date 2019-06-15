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Sel felaketinden İLK ACI haber geldi!

Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir depodan yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Reşat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir marketin bodrum katında bulunan depoda 2 kişi etkili olan kuvvetli sağanak yağmur sonrasında sel suları sebebiyle mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKUT ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra vatandaşların yardımı ile mahsur kalan 2 kişi mahsur kaldığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadınlar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınların isimlerinin Elif Urhal ve Birsen A. olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan Elif Urhal (36) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

“Yağmur çok şiddetli bir şekilde başladı”

Olay anını anlatan Sadullah Taşdemir isimli bir vatandaş, “Yağmur çok şiddetli bir şekilde başladı. Ben evden dışarı çıktığımda bir baktım buraların hepsi su dolmuş. Daha sonra bu sokağın tamamını su basmıştı. Burada bulunan marketin deposundan bir kişiyi çıkarttılar. Ama bir kişinin daha olduğunu söylediler. Deponun penceresini falan kırdılar arkadaşlar. Çocuk, orası boşaltılınca bir anda yukarı çıktı” dedi.

"Suya uzattığım kanca kadının kıyafetine takıldı”

Suyun altında kalan kadını kurtaran Bekir Çakar ise o anları anlatarak, “Su geldi. marketin deposunun içine girdi. Daha sonra vatandaşlar suyu engellemek için çabaladı. İçeride olanların can güvenliğini sağlamaya çalıştık. İçeride 2 kişi varmış. Birisini kurtardılar. Su bastırınca duvar yıkılmış. Duvarın yıkılması ile içeri su dolmuş. Çocuk kaçamayınca duvarın altında kalmış. Suya düşünce o panikle kendisini bırakmış. Biz hemen camları kırdık. Suyun yüzeyinde olan büyük malzemeleri aldık. İtfaiyenin verdiği bir kanca ile bir malzemeyi çekerken, suyun altında kalan kadının kıyafetine takıldı. Çekince suyun yüzeyine çıktı. Hemen ambulansa bindirdik” diye konuştu. Kaynak: İHA

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