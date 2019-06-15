Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:58 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:59 TSİ

AUTOFEST 41 Burda'da başladı

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, şimdi de 15-16 Haziran’da 2 gün boyunca devam edecek açık hava otomobil festivali ‘AUTOFEST’’ ile birbirinden özel 150 otomobili bir araya getirdi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM’nin, birbirinden özel otomobilleri buluşturduğu, otomobil festivali ‘AUTOFEST’ 15 Haziran Cumartesi günü başladı. 41 Burda AVM, 15 – 16 Haziran tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı açık hava otomobil festivali AUTOFEST’in ilk gününde, görsel bir şölen yaşatıyor. 30 stand ve 150 arabanın yer aldığı AUTOFEST; paha biçilemez klasik arabalardan, spor arabalara, kişiselleştirilmiş otomobillere, off-road’a, drag’dan drift’e kadar, otomobil dünyasını tüm detayları ile ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de puzzle, düdük ve boyama kitabı hediyeleriyle birlikte çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla AUTOFEST’te yerini aldı. Yine Festival alanında standıyla yer alan Redbull ise Türkiye’de ilk kez drift bisikletiyle yarış etkinliğini AUTOFEST’te gerçekleştiriyor. AUTOFEST, 2 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ve birbirinden özel otomobilleriyle Kocaelili otomobil tutkunlarını bekliyor.

Bugün 16:58 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi mask
Balık lokantalarının ihalesi iptal edildi
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı mask
Erken emeklilik hesabı yapanlar dikkat! Yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısı 45'e çıktı
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü mask
Irak'ın Türkiye'den yumurta alımını durdurması nedeniyle koli fiyatı 5 liraya kadar düştü
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı mask
Bakan Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz! mask
DemirDöküm Kombi’de bu fırsat kaçmaz!
WhatsApp bunu yapana dava açacak mask
WhatsApp bunu yapana dava açacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı mask
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL