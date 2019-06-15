AUTOFEST 41 Burda'da başladı

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM’nin, birbirinden özel otomobilleri buluşturduğu, otomobil festivali ‘AUTOFEST’ 15 Haziran Cumartesi günü başladı. 41 Burda AVM, 15 – 16 Haziran tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağı açık hava otomobil festivali AUTOFEST’in ilk gününde, görsel bir şölen yaşatıyor. 30 stand ve 150 arabanın yer aldığı AUTOFEST; paha biçilemez klasik arabalardan, spor arabalara, kişiselleştirilmiş otomobillere, off-road’a, drag’dan drift’e kadar, otomobil dünyasını tüm detayları ile ziyaretçilerinin beğenisine sunuyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de puzzle, düdük ve boyama kitabı hediyeleriyle birlikte çocukları trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla AUTOFEST’te yerini aldı. Yine Festival alanında standıyla yer alan Redbull ise Türkiye’de ilk kez drift bisikletiyle yarış etkinliğini AUTOFEST’te gerçekleştiriyor. AUTOFEST, 2 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ve birbirinden özel otomobilleriyle Kocaelili otomobil tutkunlarını bekliyor.