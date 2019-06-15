Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:19 TSİ- Gündem G: Bugün 17:32 TSİ

Meteorolojiden Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış bekleniyor
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün 17:19 TSİ AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi mask
Belediyenin bakıma aldığı şelale için Hüseyin Erol, "Gereksiz masraf" dedi
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu mask
Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu
FETÖ'nün Kocaeli imamı Saka'nın kardeşi tutuklandı mask
FETÖ'nün Kocaeli imamı Saka'nın kardeşi tutuklandı
Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması mask
Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı mask
İzmit Belediyesi'nde maaş ve ikramiyeler yattı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı mask
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL