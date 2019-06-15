ODTÜ-KYÖD’lü öğrenciler, 'Liseye Merhaba' dedi

ODTÜ - KYÖD Ortaokulu, 15. dönem 8. Sınıf öğrencilerini keyifli bir tören ile liseye uğurladı. 2018-2019 dönemi liseye merhaba töreninde bu yıl bugüne kadar mezun olan öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu sembolik tuğlalar okul bahçesine yerleştirildi. Törene gelen aileler öğrencilerin isimlerini bularak duygu dolu anlar yaşadılar.



TÖRENE YOĞUN İLGİ

Okulun konferans salonunda düzenlenen törene KYÖVVakıf Başkanı Şerif Ünan, Vakıf Kurucu Temsilcisi Ufuk Topaloğlu, Okul Müdürü Güler Telli, Lise Müdür yardımcısı Oğuz Öksüz, Ortaokul Müdür Yardımcısı Sevgül Vurmaz, İlkokul Müdür Yardımcısı Aybike Karaturp ile öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrencilerin konferans salonuna isimlerinin okunarak girmeleriyle başlayan coşkulu tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması, ODTÜ ve KYÖD marşlarının seslendirilmesiyle devam etti.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE PLAKET

ODTÜ- KYÖD Ortaokulu öğrencilerini başarılarından dolayı kutlanırken en başarılı öğrenciler plaketlerle ödüllendirildi. Okul birincisi Nehir Eroğlu’na plaketini KYÖV Başkanı Şerif Ünan verirken okul ikincisi Poyraz Köprülü’ye plaketi Vakıf Kurucu Temsilcisi Ufuk Topaloğlu, okul üçüncüsü Ece Akbulut’a ise plaketi Okul Müdürü Güler Telli tarafından verildi.

OKUL FLAMASI TESLİM EDİLDİ

Okul birincisi Nehir Eroğlu okul kütüğüne adını çakmasının ardından yaptığı konuşmada eğitim öğretim hayatı boyunca yanında olan tüm öğretmenlerine, aile ve arkadaşlarına teşekkür etti. Törende bir başka unutulmaz an ise 8.sınıf öğrencilerinin okul flamasını 7. sınıf öğrencilerine teslim etmeleriydi. Flamayı teslim alan öğrenciler, büyük bir onurla okul flamasını taşıyacaklarına dair söz verdiler.

10 YIL SONRA İÇİN DİLEK DİLEDİLER

Öğrencilerin ve törene katılan misafirlerin dilekleri, 10 yıl sonra 2029 yılının Pilav Günü’nde açılmak üzere, bir zaman kapsülünün içerisine yerleştirildi. Öğrenciler 10 yıl sonra yine hep beraber buluşmak üzere söz verdiler. Çok sevdikleri okullarına veda eden öğrenciler duygusal anlar yaşadılar. Keplerini büyük bir coşkuyla fırlatan öğrenciler aileleri ile birlikte, tören sonrası hazırlanan kokteylde pastalarını kestiler. Eğitimin temel unsuru olan yöneticiler, öğretmenler, ve öğrenciler velileri ile hep beraber olmaktan büyük mutluluk duydular ve hep birlikte “Liseye Merhaba” dediler.