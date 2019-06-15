Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:27 TSİ- Yaşam G: Bugün 17:29 TSİ

Gölcük’te 'Geleneksel Bahar Şenliği'

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve bu yıl Kavaklı Sahili’nde on birincisi düzenlenen  Geleneksel Bahar Şenliği başladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve bu yıl Kavaklı Sahili’nde on birincisi yapılan Geleneksel Bahar Şenliği açılış töreniyle başladı. Törende davetliler  Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun konseriyle karşılanırken törene Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Fikret Ormancıoğlu, Şevket Kaba, Mehmet Uzun, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Kaymakamlık ve Belediye Daire Müdürleri, Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, Gölcük Dernekler Platformu Üyeleri, STK’ların başkanları ve yöneticileriyle, vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve ardından protokol konuşmalarına geçildi.

BAŞKANLARDAN TEŞEKKÜR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Nurten Turnalı “11. Geleneksel Bahar Şenliğimiz de bir kez daha sosyal ve kültürel alanda birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmeyi amaçladık. Bu anlamda katılımlarıyla şenliğimize anlam katan Kaymakamımız Mustafa Irmak’a, Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e, Kent Konseyi Başkanımız Metin Şentürk’e, çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk,  “Gölcük olarak baharı hep birlikte tüm dinamikliklerimizle karşılamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu etkinlikleri düzenleyen Kadın Meclisi Başkanımız Nurten Turnalı’ya teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sağlayan Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e ve Kaymakamımız Mustafa Irmak’a teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

SEZER’İN SELAMINI İLETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in şehir dışında toplantı da olmasından dolayı etkinliklere katılan ve bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, “Öncelikle Ali Yıldırım Sezer başkanımızın sizlere selamını iletmek istiyorum. Kendisi şehir dışında bir programda olduğu için arzu etmesine rağmen katılamadı. Bu birliktelik 11 yıldır devam ediyor. Buradaki bütün emek gördüğünüz üzere bayanlara ait. Ben dolayısıyla onlara teşekkür ediyorum. Kent Konseyi Kadın Meclisi olmasa biz bu etkinliği erkekler olarak yapamayız. Bunu itiraf etmek istiyorum. Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

GÖLCÜK BÜYÜK BİR İLÇE”

Son olarak konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ise, “Belediyemizin öncülüğünde STK’larımızın desteğiyle ve siz değerli Gölcük halkının katkılarıyla düzenlenen Bahar Şenliği Programını açmak için buradayız. Gölcük her alanda olduğu gibi kültür ve sanat anlamında da kendini ispatlamış çok güzel ve büyük bir ilçe. Bayanlarımızın emeği de çok olunca bu etkinlikler daha da lezzetli ve anlamlı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Konuşmaların ardından Özel Erva Eğitim Kurumu öğrencileri eğitmenleri ile birlikte hazırladıkları dans gösterileri ilgi odağı oldu. Ardından Gölcük Kültür Dernekleri Platformu üyesi Dernek Başkanları halk oyunları gösteri sundular ve kurdele kesimi ile Bahar Şenliği açılış töreni gerçekleştirdi. Son olarak protokol üyeleri şenlik kapsamında açılan ve birçok STK’nın yer aldığı stantları gezdiler. Gölcük Belediyesi Bahar Şenliği programı Kavaklı Sahili’nde çeşitli etkinliklerle bugünde devam edecek.

Bugün 17:27 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yücehan Canıgeniş sinema filminde oynuyor mask
Yücehan Canıgeniş sinema filminde oynuyor
Kocaeli konserlerle bu yaz dopdolu mask
Kocaeli konserlerle bu yaz dopdolu
Gebzeli Furkan, sosyal medyayı salladı mask
Gebzeli Furkan, sosyal medyayı salladı
Kemal Can Aydemir evleniyor mask
Kemal Can Aydemir evleniyor
Kübra ile Erdoğan evlilik yolunda ilk adımı attı mask
Kübra ile Erdoğan evlilik yolunda ilk adımı attı
Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi mask
Hürriyet hafta sonunu çok yoğun geçirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı mask
Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL