Gölcük’te 'Geleneksel Bahar Şenliği'

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ve bu yıl Kavaklı Sahili’nde on birincisi yapılan Geleneksel Bahar Şenliği açılış töreniyle başladı. Törende davetliler Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun konseriyle karşılanırken törene Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Tektaş, Fikret Ormancıoğlu, Şevket Kaba, Mehmet Uzun, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, Kaymakamlık ve Belediye Daire Müdürleri, Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, Gölcük Dernekler Platformu Üyeleri, STK’ların başkanları ve yöneticileriyle, vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve ardından protokol konuşmalarına geçildi.

BAŞKANLARDAN TEŞEKKÜR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kent Konseyi Kadın Kolları Başkanı Nurten Turnalı “11. Geleneksel Bahar Şenliğimiz de bir kez daha sosyal ve kültürel alanda birlik ve beraberlik içinde bir araya gelmeyi amaçladık. Bu anlamda katılımlarıyla şenliğimize anlam katan Kaymakamımız Mustafa Irmak’a, Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e, Kent Konseyi Başkanımız Metin Şentürk’e, çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, “Gölcük olarak baharı hep birlikte tüm dinamikliklerimizle karşılamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bu etkinlikleri düzenleyen Kadın Meclisi Başkanımız Nurten Turnalı’ya teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sağlayan Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e ve Kaymakamımız Mustafa Irmak’a teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

SEZER’İN SELAMINI İLETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in şehir dışında toplantı da olmasından dolayı etkinliklere katılan ve bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, “Öncelikle Ali Yıldırım Sezer başkanımızın sizlere selamını iletmek istiyorum. Kendisi şehir dışında bir programda olduğu için arzu etmesine rağmen katılamadı. Bu birliktelik 11 yıldır devam ediyor. Buradaki bütün emek gördüğünüz üzere bayanlara ait. Ben dolayısıyla onlara teşekkür ediyorum. Kent Konseyi Kadın Meclisi olmasa biz bu etkinliği erkekler olarak yapamayız. Bunu itiraf etmek istiyorum. Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

GÖLCÜK BÜYÜK BİR İLÇE”

Son olarak konuşan Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak ise, “Belediyemizin öncülüğünde STK’larımızın desteğiyle ve siz değerli Gölcük halkının katkılarıyla düzenlenen Bahar Şenliği Programını açmak için buradayız. Gölcük her alanda olduğu gibi kültür ve sanat anlamında da kendini ispatlamış çok güzel ve büyük bir ilçe. Bayanlarımızın emeği de çok olunca bu etkinlikler daha da lezzetli ve anlamlı oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Konuşmaların ardından Özel Erva Eğitim Kurumu öğrencileri eğitmenleri ile birlikte hazırladıkları dans gösterileri ilgi odağı oldu. Ardından Gölcük Kültür Dernekleri Platformu üyesi Dernek Başkanları halk oyunları gösteri sundular ve kurdele kesimi ile Bahar Şenliği açılış töreni gerçekleştirdi. Son olarak protokol üyeleri şenlik kapsamında açılan ve birçok STK’nın yer aldığı stantları gezdiler. Gölcük Belediyesi Bahar Şenliği programı Kavaklı Sahili’nde çeşitli etkinliklerle bugünde devam edecek.