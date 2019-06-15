Nuh Çimento ilk mezunlarını verdi

Nuh Çimento Eğitim Kampüsü’ne taşınan İzmit Lisesi ve eski adı Yavuz Mesleki ve Teknik Lisesi yeni adıyla Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni dönem mezunlarını verdi. Böylece Nuh Çimento Eğitim Kampüsü ilk mezunlarını vermiş oldu. Sabahın erken saatlerinde öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler ardından okul önünde toplanarak okullarda dereceye giren öğrencilere başarı plaketleri verildi. Toplam 682 öğrencisi bulunan İzmit Lisesi’nden 113 öğrenci mezun olurken, toplam 963 öğrencisi bulunan Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ise 253 öğrenci mezun oldu. Ekin EKEN

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

İzmit Lisesi: 9’uncu sınıflar birincisi Atasoy Dalkıran, 10’uncu sınıflar birincisi Aylin Zehra Zaman, 11’inci sınıflar birincisi Nazlıcan Keskin, 12’inci sınıflar birincisi Ayşegül Baydu

Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 9’uncu sınıflar birincisi rmağan Yalçın, 10’uncu sınıflar birincisi Merve Can, 11’inci sınıflar birincisi Sudenur Kaymaz, 12’inci sınıflar birincisi İrem Kurt