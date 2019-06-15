Yaklaşık 15 bin üyeye sahip olan Başka Kocaelispor Yok adındaki facebook sayfası kapatılıyor. 5 yıldır Kocaelisporluların buluştuğu platform olan Başka Kocaelispor Yok sayfasında özellikle son süreçte camia içinde gerilimler yaşanıyordu.

Başka Kocaelispor Yok sayfasının kurulma gerekçesi şu şekilde yazılmıştı:

Mayıs 2014’te deli gibi çok sevdiğim, sevdamı tarif edemediğim, gönlümün sahibi Kocaelispor’a, küçük yaşlardan itibaren hayal ettiğim üzere Başkan oldum. Başkanlık dönemimde, Benim gibi sevdası Kocaelispor olan tüm taraftarlarımızın görüşlerini, eleştirilerini alabilmek, beyin fırtınaları yaparak amaç uğruna Kocaelispor menfaatine en doğru olanı yaparak yönetebilmek adına, aşağıdaki açıklamayı paylaşarak arkadaşlarımla birlikte bu grubu kurduk.

"Bugün itibari ile resmi olarakta bölgesel amatördeyiz ve koskoca Kocaeli şehrinin yegane takımınında bu durumda olması kabul edilebilir değil. Bu grubu herhangi bir önyargısız Kocaelisporu nasıl düzlüğe çıkarabiliriz konusunda beyin fırtınası yapmak için kurduk. Grup özellikle open bir grup olarak tanımlandı ve çevrenizde kalbi Kocaelispor için atan herkesi eklerseniz seviniriz."

Bugün 14 Haziran 2019, 5 yıl boyunca onur ve gururla yapmış olduğum Başkanlık görevimin son günü. Siz grup üyelerinin de 5 yıllık önemli katkılarıyla, sizlerin görüş ve fikirleri ışığında yönetebilme gücünü gösterdik. Kocaelisporumuzu bugün itibariyle tam olarak düzlüğe çıkarabilmiş olamasak da düzlük yolunda önemli bir seviyeye getirebildiğimize inanıyorum. 5 yıl boyunca hep birlikte Kocaelisporumuz için çok şeyler yaptık, çok şeyler başardık. Bugün yönetici olarak Kocaelispordaki misyonumu tamamlıyor ve bayrağı daha yukarılara taşımaları için kutsal bildiğim emaneti, benden sonra geleceklere devrediyorum. Yöneticilik misyonumla birlikte, bu amaç için kurulmuş bu sayfa da misyonunu tamamlayarak, hatıralardaki yerini alıyor.

Bundan böyle bir taraftar olarak görevlerim ve ayakları üzerinde duran büyük KOCAELİSPOR hayallerim ölünceye dek devam edecek. Kocaelispor taraftarları olarak; ölü toprağını üzerimizden atarak tabutta rövaşata yaptırdığımız Kulübümüzü mezardan pazara taşımamızda büyük katkıları olduğu inandığım bu sayfa, artık bir hatıra.

Süreç boyunca birlikte mücadele etmekten büyük keyif aldığım ,gurur duyduğum tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

EN BÜYÜK MUTLULUK KOCAELİSPORLULUK