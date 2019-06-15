Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:41 TSİ- Spor G: Bugün 18:34 TSİ

Başka Kocaelispor Yok sayfası da veda ediyor

Yaklaşık 15 bin üyeye sahip olan Başka Kocaelispor Yok adındaki facebook sayfası kapatılıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaklaşık 15 bin üyeye sahip olan Başka Kocaelispor Yok adındaki facebook sayfası kapatılıyor. 5 yıldır Kocaelisporluların buluştuğu platform olan Başka Kocaelispor Yok sayfasında özellikle son süreçte camia içinde gerilimler yaşanıyordu.

Başka Kocaelispor Yok sayfasının kurulma gerekçesi şu şekilde yazılmıştı:

Mayıs 2014’te deli gibi çok sevdiğim, sevdamı tarif edemediğim, gönlümün sahibi Kocaelispor’a, küçük yaşlardan itibaren hayal ettiğim üzere Başkan oldum. Başkanlık dönemimde, Benim gibi sevdası Kocaelispor olan tüm taraftarlarımızın görüşlerini, eleştirilerini alabilmek, beyin fırtınaları yaparak amaç uğruna Kocaelispor menfaatine en doğru olanı yaparak yönetebilmek adına, aşağıdaki açıklamayı paylaşarak arkadaşlarımla birlikte bu grubu kurduk.

"Bugün itibari ile resmi olarakta bölgesel amatördeyiz ve koskoca Kocaeli şehrinin yegane takımınında bu durumda olması kabul edilebilir değil. Bu grubu herhangi bir önyargısız Kocaelisporu nasıl düzlüğe çıkarabiliriz konusunda beyin fırtınası yapmak için kurduk. Grup özellikle open bir grup olarak tanımlandı ve çevrenizde kalbi Kocaelispor için atan herkesi eklerseniz seviniriz."

Bugün 14 Haziran 2019, 5 yıl boyunca onur ve gururla yapmış olduğum Başkanlık görevimin son günü. Siz grup üyelerinin de 5 yıllık önemli katkılarıyla, sizlerin görüş ve fikirleri ışığında yönetebilme gücünü gösterdik. Kocaelisporumuzu bugün itibariyle tam olarak düzlüğe çıkarabilmiş olamasak da düzlük yolunda önemli bir seviyeye getirebildiğimize inanıyorum. 5 yıl boyunca hep birlikte Kocaelisporumuz için çok şeyler yaptık, çok şeyler başardık. Bugün yönetici olarak Kocaelispordaki misyonumu tamamlıyor ve bayrağı daha yukarılara taşımaları için kutsal bildiğim emaneti, benden sonra geleceklere devrediyorum. Yöneticilik misyonumla birlikte, bu amaç için kurulmuş bu sayfa da misyonunu tamamlayarak, hatıralardaki yerini alıyor.

Bundan böyle bir taraftar olarak görevlerim ve ayakları üzerinde duran büyük KOCAELİSPOR hayallerim ölünceye dek devam edecek. Kocaelispor taraftarları olarak; ölü toprağını üzerimizden atarak tabutta rövaşata yaptırdığımız Kulübümüzü mezardan pazara taşımamızda büyük katkıları olduğu inandığım bu sayfa, artık bir hatıra.

Süreç boyunca birlikte mücadele etmekten büyük keyif aldığım ,gurur duyduğum tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

EN BÜYÜK MUTLULUK KOCAELİSPORLULUK

Bugün 17:41 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet genel kurulda müjdeyi verdi mask
Hürriyet genel kurulda müjdeyi verdi
İşte Kocaelispor'un geçici ve gerçek yönetim mask
İşte Kocaelispor'un geçici ve gerçek yönetim
Yeni başkan başlığı kendisi attı “KOCAELİSPOR ARTIK ÜZÜLMEYECEK” mask
Yeni başkan başlığı kendisi attı “KOCAELİSPOR ARTIK ÜZÜLMEYECEK”
550 koltuk doldu, yüzlerce Kocaelisporlu ayakta kaldı mask
550 koltuk doldu, yüzlerce Kocaelisporlu ayakta kaldı
Kocaelispor’un genel kuruluna protokol yağmuru! mask
Kocaelispor’un genel kuruluna protokol yağmuru!
Tarihi kongreden detaylar... mask
Tarihi kongreden detaylar...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nin Kültür Müdürü belli oldu
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür mask
Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!

GALERİ

Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu! mask
Çatıdaki sac, arabanın üstüne uçtu!
7 ayda 61 kilo verdi mask
7 ayda 61 kilo verdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL