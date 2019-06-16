Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:41 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:21 TSİ

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde sürücüsünün otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Başiskele Kirazyalı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin U. idaresindeki 41 JB 6933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncunda kontrolden çukarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Yaklaış 10 metre sürüklenen otomobil sürücüsü Emin U. ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kusa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılmaz hale gelen otomobil

Bugün 09:41 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
Muhtar darp edildi, bir kişi vuruldu! mask
Muhtar darp edildi, bir kişi vuruldu!
Sel felaketinden İLK ACI haber geldi! mask
Sel felaketinden İLK ACI haber geldi!
26 yıl boyunca şiddete 27 yıl hapis cezası! mask
26 yıl boyunca şiddete 27 yıl hapis cezası!
Marketine gelen çocuğu taciz ettiği iddia edilen esnaf hakim karşısına çıktı mask
Marketine gelen çocuğu taciz ettiği iddia edilen esnaf hakim karşısına çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi mask
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi

GALERİ

Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü  mask
Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü 
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL