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CHP'liler İstanbul'a desteğe gitti

CHP Kocaeli İl Gençlik Örgütü, İstanbul’un 39 ilçesindeki saha çalışmaları ve İstanbullu gençlere yönelik kampanyalarıyla 23 Haziran seçimlerine hazırlanan CHP Gençlik Örgütü’ne destek için bugün İstanbul’a gitti.
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23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için gerçekleştirilen kampanya kapsamında CHP'li gençler yoğun bir çalışma yürütüyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve Türkiye'nin birçok bölgesinden CHP'li gençler uzun bir süredir seçim kampanyası için İstanbul'da çalışıyor. CHP Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Emre Andız, Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Orhan, CHP Gençlik Kolları İzmit İlçe Başkanı Engin Akbulut ve Gençlik Kolları İl ve İzmit İlçe Yönetimi bugün çalışmalara destek vermek amacıyla İstanbul’daydı.

SAHA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİLER

Sandığa gitmeyen gençleri oy kullanmaya ikna etmek başta olmak üzere seçim iptaliyle ortaya çıkan mağduriyeti, Ekrem İmamoğlu'nun 18 günde gerçekleştirdiği icraatları ve gençlere yönelik projelerini daha fazla kişiye duyurabilmek için çeşitli kampanyalar yürüten CHP’li gençler 23 Haziran seçimi için yoğun bir tempoda çalışıyor. Destek için bugün İstanbul’a giden CHP Kocaeli Gençlik Örgütü Ümraniye ve Kartal'da saha çalışmalarına destek verdi. Gençlik Kolları Kocaeli İl Başkanı Emre Andız, “Bugün 'Her Şey Çok Güzel Olacak' umuduyla çıktığımız bu yolda 'İmamoğlu Varsa Çözüm Var'diyerek Ümraniye ve Kartal'da İstanbul Gençlik Kollarımızın saha çalışmalarına destek olmak için İstanbul'daydık. İnanıyoruz ki 23 Haziran’da her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

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