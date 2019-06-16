Varlıklarıyla her zaman aileye güç veren özellikle çocuklarının kahramanı olan babalarımızın gününü kutlayan Başkan Hürriyet, "Aile içerisinde sevgi saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan yürekleriyle aile bağlarının güçlü olmasına önemli katkı sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Varlıklarıyla bizlere güç veren mutluluğumuzu kendi mutluluğu sayan haklarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz ve asla ödeyemeyeceğimiz babalarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesindedi." dedi.
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Hürriyet, Babalar Günü'nü kutladı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Babalar Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayarak tüm babaların gününü kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz