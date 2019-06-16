Kiraz Festivali coşkulu başladı

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 46.sı düzenlenen ve iki gün sürecek olan Altın Kiraz Festivali kortej yürüyüşü ile başladı. Ağadere Caddesinin üst kısmında toplanan kalabalık mehteran eşliğinde Tütünçiftlik Kültür Merkezine kadar yürüdü. Yürüyüşe Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Belediye Başkan Yardımcıları İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

FESTİVAL KORTEJLE BAŞLADI

Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde Şehitler ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi farklı yörelerde oyunlar sergiledi. Gösteri sonrasında ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşma gerçekleştirdi. Festivalin Körfez için önemine değinen Başkan Şener Söğüt Körfez sanayi ulaşım ve liman hizmetleri gibi farklı alanlarda ülkemizin en önemli en stratejik bölgesi.

SEMBOLLERİMİZİN DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ

Bu değerler sadece bunlarla sınırlı değil Tarihi turistik kültürel ve tarımsal değerleriyle de Kocaelinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Körfez dediğimiz zaman Doğu Roma dönemi için de önemli olan Hereke Kalesinden Osmanlı mutfağının en leziz ihtiyacını taşıyan Taşköprüden Yarımcadan İlimtepeden köylerimize kadar birçok noktada öne çıkmış coğrafyadan bahsediyoruz. Bu sembollerden birisi de Hereke Halısı ve Yarımca Kirazıdır dedi.

FİDAN DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Festivalin birçok amacı var diyen Başkan Şener Söğüt 46 yıldır yapılmakta olan bu etkinliğimizi nice yıllara taşımayı kurumsal bir gereklilik olarak görüyoruz. Kiraz üreticilerimizin taleplerini öncelik görerek yeni sahalar açmak fidan desteği konusunda da yalnız bırakmayarak Körfezin bu değerini yaşatmaya kararlı olduğumuzu belirtmek isterim ifadelerini kullandı.

CAN BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ SÜRECEK

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğütün ardından Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Can Kentlerin bazı hususiyetleri öne çıktığında ülke ve dünya ölçeğinde tanınması açısında bu önceliklerin kullanılması önemlidir. Gerek kiraz gerek sanayi tesisleriyle gerek ülke ekonomisine sağladığı katma değerle bu hususiyetleriyle Kocaelinin güzide bir ilçesidir. Yeni dönemde de Körfezde kiraz üretimini daha da yaygınlaştırma adına İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Körfez Belediyemiz önemli çalışmalar yürütmeyi sürdürecektir dedi.

KÖRFEZLİLER ÇAÇA İLE COŞTU

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Canın konuşmaların ardından ilk günün finalinde son dönemin sevilen şarkıcılarından Şenol Çaça sahne aldı. Fantezi müziğin sevilen parçalarını Körfezliler için seslendiren Şenol Çaça davul şovu ile de büyük beğeni topladı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt sanatçı Şenol Çaçaya plaket takdim ederken Kaymakam Dr. Hasan Hüseyin Can da çiçek takdim etti.