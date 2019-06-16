Kendisi de her gün İstanbulun ilçelerini dolaşarak halkın içine karışan ve konuşmalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekillerini de İstanbul'un ilçelerine dağıttı. İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan İstanbul'un Şile ilçesinde seçim çalışmalarına katılıyor. Bugün İYİ Parti Kocaeli teşkilatları da üç otobüsle Şile'ye gittiler. İl başkanı Şanbaz Yıldız ve İl yönetimi ile birlikte İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şeref Uzunal ve ilçelerin yönetimleri ile gençlik kolları seçim çalışmaları kapsamında Şile'ye giderek esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla görüşerek Ekrem İmamoğlu'na destek istediler. İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları gelecek hafta da Şileye giderek seçim çalışmalarına katılacak.
Bugün 10:47 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:48 TSİ
İYİ Parti, İmamoğlu'na destek için Şile'de
İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin YSK tarafından tekrarlanması yönünde aldığı karar sonrası Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla İYİ Parti İstanbul'a kamp kurdu.
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Yorumlar
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Kara Davut - Keşke kendi adayları sayın serdar kaman içinde böyle şevkle çalışsaydılar
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