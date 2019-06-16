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İYİ Parti, İmamoğlu'na destek için Şile'de

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminin YSK tarafından tekrarlanması yönünde aldığı karar sonrası Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla İYİ Parti İstanbul'a kamp kurdu.
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Kendisi de her gün İstanbulun ilçelerini dolaşarak halkın içine karışan ve konuşmalar yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekillerini de İstanbul'un ilçelerine dağıttı. İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan İstanbul'un Şile ilçesinde seçim çalışmalarına katılıyor. Bugün İYİ Parti Kocaeli teşkilatları da üç otobüsle Şile'ye gittiler. İl başkanı Şanbaz Yıldız ve İl yönetimi ile birlikte İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Şeref Uzunal ve ilçelerin yönetimleri ile gençlik kolları seçim çalışmaları kapsamında Şile'ye giderek esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşlarla görüşerek Ekrem İmamoğlu'na destek istediler. İYİ Parti Kocaeli Teşkilatları gelecek hafta da Şileye giderek seçim çalışmalarına katılacak.

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Yorumlar

(1)
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Kara Davut - Keşke kendi adayları sayın serdar kaman içinde böyle şevkle çalışsaydılar

Yanıtla . 0Beğen 16 Haziran 11:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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