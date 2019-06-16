Kılıçdaroğlu'ndan 2 yıl sonra Kocaeli ile ilgili açıklama

Adalet Yürüyüşü'nün 2. yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ortak yayında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "Ankara'dan Kocaeli'ne geldiğimizde gişelerde polisin bize müdahale edeceği duyumunu almıştık" dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
Kocaeli'ne yaklaştığımız bir dönemde. İktidar Bolu'ya falan gidemez diyordu. Kızılcahamam'ı aşamazlar deniyordu. Kocaeli'ye yaklaşırken gişelerde polisin yolu keseceği ifade edildi. Böyle bir şey olursa gişelerde oturacağız dedik. Ama böyle bir engelleme olmadı, biz Maltepe'de yürüyüşümüze tamamladık"
"TÜRKİYE'DE ADALETİN OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR"
Adalet arayışımız hala devam ediyor. Türkiye'de adaletin olmadığını herkes biliyor. Bugün hapishaneler ağzına kadar dolu. Bir bilim insanı 'Barış Bildirisi'ni imzaladı diye hapse mi atılır, bir gazeteci yorum yaptı, haber yaptı diye hapse mi atılır? Bir gazeteciye saldıranlar ise savcının odasından güle oynaya çıkıyor.
AKP Genel Başkanı Erdoğan bile Meclis'e adalet reformu getiriyoruz diyor. Onlar da adalet olmadığını bilmiyor.
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Yorumlar
(1 )
Kibarcik - senve şürekan yalan işcinin hakkını ye alayınız besmlesız bir zıhnıyetın temsılcıgını yapıyorsunuzveselam
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