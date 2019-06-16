AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım

İşte o mesaj: “23 Haziran İstanbul seçmeni olarak oy kullanacak, ilimizde veya yakın eşrafta bulunan akraba, es, dost ve yakınlarınızın karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu gidiş/dönüş ulaşımları partimiz tarafından sağlanmaktadır. İstanbul seçmeni olan yakınlarınızı bu yönde bilgilendirmenizi önemle rica ederiz. Detaylı bilgiyi 02623247972 ve 4442544 hatlı telefon numaralarından veya ilce başkanlıklarımıza başvurarak alabilirsiniz.”