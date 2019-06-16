İşte o mesaj: “23 Haziran İstanbul seçmeni olarak oy kullanacak, ilimizde veya yakın eşrafta bulunan akraba, es, dost ve yakınlarınızın karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu gidiş/dönüş ulaşımları partimiz tarafından sağlanmaktadır. İstanbul seçmeni olan yakınlarınızı bu yönde bilgilendirmenizi önemle rica ederiz. Detaylı bilgiyi 02623247972 ve 4442544 hatlı telefon numaralarından veya ilce başkanlıklarımıza başvurarak alabilirsiniz.”
Bugün 11:03 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 11:07 TSİ
AKP İzmit’ten İstanbul'a ücretsiz ulaşım
AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, vatandaşlara mesaj atarak, “İstanbul’da oy kullanacak seçmeni ücretsiz götürüp getireceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz