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Engelli çiftin büyük hedefi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor formasıyla mücadele eden Hafize ve Kubilay Şahin çifti, cirit ve gülle atma dallarında rekor derecelerle madalyalar kazandı. Şahin çifti, kendilerine hedef olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı belirledi.
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Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kırarak 3 madalya kazanan Hafize ve Kubilay Şahin çifti, önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlanıyor. Antalya'da düzenlenen şampiyonada Kubilay Şahin 21,25 metre ile cirit atmada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanırken, gülle atma dalında ise 7,83 metre derece ile Türkiye 2'ncisi oldu. Kadınlar gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin ise 6,94 metre derece ile Türkiye rekorunu ele geçirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olduğunu söyleyen Kubilay Şahin, "19 yaşında tekerlekli sandalye basketbol takımıyla spora başladım. 1 sezon basketbol oynadım. Daha sonra bireysel branşlarda daha başarılı olacağımı düşündüğüm için halter branşına yönlendim ve 7 sene kadar halter yaptım. Halterde 1 Avrupa ve 1 Dünya Şampiyonası olmak üzere 2 kez yurt dışı yarışmalara katıldım. Ondan sonra halterde omzumdan bir sakatlık geçirdim ve yaşadığım bir çok sıkıntıdan dolayı atletizm branşını denemek istedim. 2 buçuk senedir de atletizm yapıyorum. Geçen hafta İtalya'nın Graseto şehrinde yapılan turnuvada olimpiyat kotası için mücadele ettik. Güzel bir yarışma geçti. Şimdi önümüzde Dubai Dünya Şampiyonası var. Ondan sonra da bir Avrupa Şampiyonası olacak. Bu 2 yarışmada da güzel bir derece yapabilirsem 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Eşine destek olmak için atletizm yaptığını söyleyen Hafize Şahin ise, "Ben de halter yaptım daha önce. Eşimle milli takım kampında tanıştık. Ona destek olmak için de yanında atletizm yapıyorum. Ben spora 13-14 yaşlarında başladım. Uzun bir süreden sonra Gençler Dünya Şampiyonası'na gittim, Avrupa Büyükler Şampiyonası'na gittim ve madalya kazandım. Milli takım kampında eşimle tanıştık. Ben de bir süre haltere ara vermek zorunda kaldım. Şu anda halter antrenörlüğü yapıyorum. Eşimle birlikte atletizm yapıyoruz şu an. Birbirimize destek oluyoruz. Atletizm güzel bir branş. Yalnızca atletizm değil, bütün spor branşları kendi içerisinde ayrı ayrı güzel ve eğlenceli. Özellikle her engelli bireyin yapması gereken belli branşlar var. Onlara sosyal, psikolojik, ekonomik olarak katkı sağlayacak olan branşlar var. Her türlü desteği yakalayabilecekleri bir alan spor" şeklinde konuştu.

Bugün 11:19 TSİ DHA Kocaeli- Spor

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