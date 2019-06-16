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Belediye başkanından işsizliği azaltacak proje

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim sürecinde en çok üstünde durduğu ‘İstihdam Servisi’ projesini hayata geçirdi.
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Dilovası Belediyesi bünyesinde hizmet verecek sistemin ilçedeki işsizlik sorununun ortadan kalkmasına büyük fayda sağlayacağına vurgu yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaşam kalitesini gösteren çok önemli parametrenin şehirdeki istihdam olduğuna ve istihdam konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla bu birimi kurduklarını belirtti.

İlçede iş arayanlarla işverenleri buluşturmak ve istihdama katkı sunmak amacıyla ’İstihdam Servisi’ni kurduklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak yeni bir hizmete daha imza atmanın gururu içerisindeyiz. Çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bir kişinin dahi istihdamına katkı sağlayıp, ömür boyu mutlu olacağı bir iş sahibi yapmak çok önemlidir. Öncelikle sanayicilerle görüşme yaptık. ‘Personel ihtiyacınız var mı? Hangi nitelikte personel arıyorsunuz?’ diye sorduk. Görüşmelerimizde şunu gördük; Dilovası’nda aslında bir işsizlik sorunu yok. Koordinasyon ile ilgili sıkıntı var. Biz de koordinasyonu daha iyi sağlayacak bir birim oluşturduk ve çok iyi sonuçlar almaya başladık" dedi.

Sistemin iki başlı olacağına vurgu yapan Başkan Şayir, "İki havuzumuz var. Bir havuzda iş arayan vatandaşlarımız, bir havuzda eleman arayan firmalarımız. Bilgisayarda iş arayanların tüm bilgileri yer alıyor. Oluşturulan sistem ile işveren ve iş arayan vatandaşın özellikleri tutuyorsa eşleşiyor. İstihdam masamız, arkadaşımız için hemen o firmalar ile iletişime geçerek işveren ile iş arayan arasında köprü oluyoruz" diye konuştu.

Bugün 11:46 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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