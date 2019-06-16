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Belediye çelenk için 350 bin lira ödeyecek!

Yerel seçimlerle başkan değişimine uğrayan Darıca Belediyesi, 2019 yılında kullanacağı çelenkler için 350 bin lira ödedi.
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Darıca Belediyesi 2019 yılında kullanacağı çiçek ve çelenkler için 349 bin 750 lira ödedi. Eski başkan Şükrü Karabacak döneminde gerçekleştirilen ihaleye yeni başkan Muzaffer Bıyık müdahale edemedi.

Darıca Belediyesi tebrikler için kullanılacak çiçek ve çelenkler için 2019 yılının başında ihaleye çıktı. Eski başkan Şükrü Karabacak’ın gerçekleştirdiği ihale ile belediyenin yeni başkanı Muzaffer Bıyık döneminde kullanılacak çiçek ve çelenkler için hizmet alımı yapıldı. 349 bin 750 lira teklifle tek firmanın katıldığı ihale ile hizmet alımı gerçekleştirildi. Belediyenin 1 yılda kullanacağı çiçeklere 349 bin 750 lira harcaması şaşkınlık yarattı.

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