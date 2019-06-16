Yasak sonrası gizlice sınava öğrenci mi alındı?

Bugün milyonlarca tüm illerde farklı okullarda YKS’ye girdi. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde bekledi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde, son uyarılar yapıldıktan sonra okul binasının kapıları kapatıldı. Sınavın ikinci ayağı için hem okul bahçelerinde hem de çevrelerde polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

‘KURAL BU’

Ancak bugün Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Anadolu Lisesi’nde iddialara göre saat 10.00 itibariyle kapıların kapanmasının ardından bir skandal yaşandı. Yanlış okula giden bir öğrenci, Kocaeli Anadolu Lisesi’ne içeri giriş saatini birkaç dakika geçmesinin ardından içeri girmek istedi. Kapıdaki görevlilerin ‘Saati geçti, artık alamayız, kural bu’ cevabı üzerine çocuk kapıda beklemeye başladı.

‘ÖSYM YETKİLİSİ’

Daha sonra okulun giriş kapısına gelen araç görevliler tarafından başka kapıya yönlendirildi. Diğer kapıdan alınan aracın içerisinden kız öğrenci inerek okul içine girdi. Bunları gören sınava ‘geç kaldığı’ gerekçesiyle alınmayan çocuk tekrar girmek istedi ancak görevliler yine izin vermedi. Bunun üzerine kapıda bekleyen öğrenci velileri görevlilere tepki gösterirken, görevliler ve ÖSYM yetkilisi olduğu iddia edilen bir kişi aracın görevli aracı olduğunu, araçtan inen öğrencinin kimliğini unutup çıkarmaya gittiğini belirtmesi üzerine tepkiler daha da yükseldi.

Geç kaldığı gerekçesiyle okula alınmayan öğrenci, ailesi ve kapıda bekleyen veliler görevlilere tepki gösterirken, aracın hangi görevliye ait olduğu ve giriş yasakları başlamasına rağmen kız öğrencinin içeri neden alındığı merak ediliyor.