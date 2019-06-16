Patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

1 Haziran günü, Erdemir’de 2. yüksek fırındaki çalışmalar sırasında yaşanan oksijen parlaması sonucu formen olarak görev yapan Hasan Akbaş yaralandı. Vücudunda

yanıklar oluşan Hasan Akbaş yapılan ilk müdahalenin ardından, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yanık merkezinde tedaviye alınan Hasan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Erdemir Formenler Derneği Başkanı Mustafa Gökçay ve çok sayıda mesai arkadaşı Derince’ye geldi.