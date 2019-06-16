Başkan Üzülmez mazbatasını aldı

YÖNETİCİLER DE KATILDI
İzmit Fuarı içinde yer alan Kocaelispor’un kulüp binasındaki mazbata törenine ayrıca Divan Katipleri Orhan Balcı ve Bekir Halefler, Kocaelispor yöneticilerinden Veli Başkurt, Murat Barış, Mehmet Cezayir, Bekir Halefler, Recep Haldız, Tümer Uslu, Av. Özlem Feyzioğlu, Çağrı Alpaslan, Bilal Cem Acar, Özkar Dönge, Faruk Mamik ve Abdin Öztürk de katıldı.
SÖZ VERDİ!
Özer Altan, Üzülmez ve yönetimine yeni görevlerinde başarı dilerken, Başkan Üzülmez de Kocaelispor’un menfaatleri doğrultusunda ellerinden ne geliyorsa ekibi ile birlikte yapacaklarının sözünü verdi.Üzülmez ve yönetimi mazbata töreninin ardından KOTO’yagitti toplantı yaptı. Öte yandan Kocaelispor’un eski yöneticilerinden, hesap uzmanı ve iş insanı İsmail Araç da İzmit’e geldi. Kritik mali hesapları iyi yöneten Araç, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çalışmalara bugünden itibaren başlayacak. Ahmet AKAY
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Yorumlar
(1 )
Xutkux41 - Arkadaş belediye başkanlığının son ayında yaklaşık 220.000,-TL ' lik mobilya yaptırmış. Belediye Başkan Adayı olmayacağı halde mobilya yaptırdığına göre herhalde bu günleri düşünerek mobilyaları yaptırmıştır. İleriyi gören insanlar bizim için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Böyle liderlere ihtiyacımız var. Yürü be KÖRFEZ kim tutar seni. Bu sene açık ara ŞAMPİYON olacağız.
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