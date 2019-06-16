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İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler

Kocaelispor’da yeni başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. İş İnsanlarının yer aldığı yönetimde bir de kadınyönetici bulunuyor. Av. Özlem Feyzioğlu kulübün hukuk işlerinden sorumlu olacak. Yönetimin hatırı sayılı bir kaynak üreteceği tahmin ediliyor.