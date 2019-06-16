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İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler

Kocaelispor’da yeni başkan Hüseyin Üzülmez ve yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. İş İnsanlarının yer aldığı yönetimde bir de kadınyönetici bulunuyor. Av. Özlem Feyzioğlu kulübün hukuk işlerinden sorumlu olacak. Yönetimin hatırı sayılı bir kaynak üreteceği tahmin ediliyor.
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İŞTE KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ VE YAPTIKLARI İŞLER

  1. Hüseyin Üzülmez – Kartepe Belediyesi Eski Başkanı, İzmit Belediyesi Eski Başkanvekili, Kocaelispor eski yöneticisi, İş İnsanı
  2. Bilal Cem Acar – Acarlar Turizm sahibi
  3. İsmail Araç – Sanayici – Gebze’de yer alan Elkima Trafo firma sahibi, Kocaelispor eski yöneticisi
  4. Abdin Öztürk – Öztürk Grup sahibi – Petrolcü
  5. Faruk Mamik – Mamikler İnşaat ve Kuyumculuk
  6. Ömer Gül – Gültaş İnşaat – Hafriyat işleri
  7. Murat Barış – Barış Kereste – KOTO’da yönetici
  8. Zeynel Abidin Akyol – Gayrimenkul yatırım danışmanlığı, Kocaelispor eski yöneticisi
  9. Recep Haldız – Haldızlar Grup - KOTO yöneticisi
  10. Mehmet Cezayir – Happy Moons Kafe sahibi
  11. Tuncay Arıcan – İnşaat mühendisi Alikahya’da bulunan Gökyol İnşaat sahibi
  12. Çağrı Alpaslan – İmo İtimat Halı ve – Megalit İnşaat sahibi
  13. Tümer Uslu – İkizler Tuğla Fabrikası sahibi
  14. Veli Başkurt –Başkurt İnşaat - KOTO yöneticisi ve Kocaelispor eski yöneticisi
  15. Özlem Feyzioğlu – Avukat – Pehlevan Hukuk Bürosu (İzmit Karabaş Mahallesi)
  16. Bahadır Taşer – Taşerler Kereste – İş insanı - Kocaelispor eski yöneticisi
  17. Özkar Dönge - İki yediemin otopark işletmesinin sahibi ve Bata Oto Galeri'nin sahibi 

    Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:51 TSİ - Spor

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