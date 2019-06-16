İşte yeni yönetim kurulu ve yaptığı işler

İŞTE KOCAELİSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ VE YAPTIKLARI İŞLER
- Hüseyin Üzülmez – Kartepe Belediyesi Eski Başkanı, İzmit Belediyesi Eski Başkanvekili, Kocaelispor eski yöneticisi, İş İnsanı
- Bilal Cem Acar – Acarlar Turizm sahibi
- İsmail Araç – Sanayici – Gebze’de yer alan Elkima Trafo firma sahibi, Kocaelispor eski yöneticisi
- Abdin Öztürk – Öztürk Grup sahibi – Petrolcü
- Faruk Mamik – Mamikler İnşaat ve Kuyumculuk
- Ömer Gül – Gültaş İnşaat – Hafriyat işleri
- Murat Barış – Barış Kereste – KOTO’da yönetici
- Zeynel Abidin Akyol – Gayrimenkul yatırım danışmanlığı, Kocaelispor eski yöneticisi
- Recep Haldız – Haldızlar Grup - KOTO yöneticisi
- Mehmet Cezayir – Happy Moons Kafe sahibi
- Tuncay Arıcan – İnşaat mühendisi Alikahya’da bulunan Gökyol İnşaat sahibi
- Çağrı Alpaslan – İmo İtimat Halı ve – Megalit İnşaat sahibi
- Tümer Uslu – İkizler Tuğla Fabrikası sahibi
- Veli Başkurt –Başkurt İnşaat - KOTO yöneticisi ve Kocaelispor eski yöneticisi
- Özlem Feyzioğlu – Avukat – Pehlevan Hukuk Bürosu (İzmit Karabaş Mahallesi)
- Bahadır Taşer – Taşerler Kereste – İş insanı - Kocaelispor eski yöneticisi
- Özkar Dönge - İki yediemin otopark işletmesinin sahibi ve Bata Oto Galeri'nin sahibi
Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz