Gözünüz arkada kalmasın!

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Kocaelispor’un sırtı yere gelmez. Yakın gelecekte bu şehre çok sıkı Kocaelisporlular geliyor.

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Kocaelispor’un sırtı yere gelmez. Yakın gelecekte bu şehre çok sıkı Kocaelisporlular geliyor. İşte bu yavrularımızdan birisi. İsmi Tura Alp. Zeynep ve Süleyman Ulğaç’ın dünyalar tatlısı evladı. Kocaelispor atkısını henüz 1 yaşında boynuna geçiren Tuğra Alp ve onun gibiler olduğu sürece bu kulübün sırtı yere gelmeyecek.

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