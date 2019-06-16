Kocaelispor’un sırtı yere gelmez. Yakın gelecekte bu şehre çok sıkı Kocaelisporlular geliyor. İşte bu yavrularımızdan birisi. İsmi Tura Alp. Zeynep ve Süleyman Ulğaç’ın dünyalar tatlısı evladı. Kocaelispor atkısını henüz 1 yaşında boynuna geçiren Tuğra Alp ve onun gibiler olduğu sürece bu kulübün sırtı yere gelmeyecek.
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Gözünüz arkada kalmasın!
Kocaelispor’un sırtı yere gelmez. Yakın gelecekte bu şehre çok sıkı Kocaelisporlular geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz