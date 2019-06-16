Gözünüz arkada kalmasın!

Kocaelispor’un sırtı yere gelmez. Yakın gelecekte bu şehre çok sıkı Kocaelisporlular geliyor. İşte bu yavrularımızdan birisi. İsmi Tura Alp. Zeynep ve Süleyman Ulğaç’ın dünyalar tatlısı evladı. Kocaelispor atkısını henüz 1 yaşında boynuna geçiren Tuğra Alp ve onun gibiler olduğu sürece bu kulübün sırtı yere gelmeyecek.