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Başkan Aygün, Ankara'da temaslarda bulundu

Başkentte gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı’na katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ardından TBMM’yi ziyaret ederek milletvekilleri ile bir araya geldi
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Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Meclis Toplantısı, Ankara’da yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde, 600'e yakın belediye başkanı ve meclis üyesinin iştirakiyle gerçekleşen toplantıya katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeniden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildiği toplantıda yeni dönemde görev alacak olan encümen üyeleri de belirlendi.

Milletvekillerini Ziyaret Etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Meclis Toplantısı’nın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Meclis ziyareti esnasında AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcoğlu, Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve diğer kentlerden milletvekilleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, Derince’de hizmete sunacakları projelerle ilgili de istişarede bulundu. Milletvekilleri de daha önce Meclis çatısı altından birlikte görev yaptıkları Başkan Aygün’ün Derince’ye çok önemli hizmetlerde bulunacağına vurgu yaparak ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

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Yorumlar

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xutkux41 - Orada burada boş boş gezeceğine Derince leş gibi sinek istilası altında. İşinin başına geç , işini yap , her gün ilaç yaptır etrafa. Yavuz Sultan mahallesi , 60 evler sinek yüzünden sokağa çıkamıyor. Herkesin elleri ayakları yara içinde hocam. Ne vurdum duymaz , ilgisiz insanlarsınız böyle.

Yanıtla . 0Beğen 16 Haziran 15:45

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