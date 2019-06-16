Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:27 TSİ- Gündem G: Bugün 14:50 TSİ

Dolmuşçularda kongre telaşı

S.S. 6 No’lu Dolmuş Taksiciler Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Timurçin Sevilmiş ve Mehmet Nahit Çelik başkanlık koltuğu için yarıştı.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

S.S. 6 Nolu İzmit Şehiriçi Dolmuş-Taksiciler Kooperatifi’nin olağan kongresi, kooperatifin Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan binasında gerçekleştirildi. İki liste ile yapılan kongrede derneğin 7 dönemdir başkanlığını yapan Timurçin Sevilmiş ve mevcut yönetimde bulunan Mehmet Nahit Çelik yarıştı. 32 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye katılamayanlar vekaletlerini vererek kendilerini temsil ettirdi. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim kurulu üyesi seçildi.

“İYİ ŞEYLER YAPMAK İÇİN”

Kongrenin Divan Başkanlığını Bünyamin Bağdaçiçek üstlendi. Kongrede mevcut Başkan Timurçin Sevilmiş, “7 dönemdir kooperatife başkanlık yapıyorum. 2 adaylı bir kongre yapıyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Mehmet NahitÇelik’te aday olduğunu açıkladı. Bizler iyi şeyler yapmak buradayız. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

DİĞER ADAY KONUŞMADI

Mevcut başkanın yönetiminden olup ona rakip çıkan Başkan Adayı Mehmet Nahit Çelik, divana 5 olan yönetim kurulu sayısının 3’e düşürülmesini önerdi. Teklif oy çokluğuyla reddedilerek Yönetim kurulu üyesi sayısı 5 olarak kaldı. Mevcut başkana karşı aday çıkan Mehmet Nahit Çelik, teklifinin reddedilmesinin ardından konuşma yapmak istemedi. Basın mensuplarının görüş alma talebini ise kabul etmedi. Ekin EKEN 

Timurçin Sevilmiş’in yönetimi

Yönetim Kurulu: Timurçin Sevilmiş, Halit Tosunoğlu, Muzaffer Dertli, Aysel Akdemir, Burhan Aydoğan

Denetim Kurulu:Serkan Altınışık, Osman Sığırcı. 

Mehmet Nahit Çelik’in yönetimi

Yönetim Kurulu: Mehmet Nahit Çelik, Muharrem Sevil, Ayhan Susyal, Emin Arat, Mete Uzunhasanoğlu.

DenetimKurulu: Sami Kocaoğlu, İsmail Korkmaz.

Bugün 14:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız mask
Hürriyet: Konunun takipçisi olacağız
Meteorolojiden Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı mask
Meteorolojiden Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı
FETÖ'nün Kocaeli imamı Saka'nın kardeşi tutuklandı mask
FETÖ'nün Kocaeli imamı Saka'nın kardeşi tutuklandı
Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu mask
Yeniden Refah Kadın Kolları’ndan D-8 vurgusu
Marmara'da deprem! mask
Marmara'da deprem!
Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması mask
Saadet Partisi İlçe Başkanından "saldırı" açıklaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha... mask
İzmit Belediyesi'nde bir atama daha...
Piknik tüpü ile intihar etti mask
Piknik tüpü ile intihar etti
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor mask
Başkan Büyükakın, Yürüyüş Yolu’nun kuzeyini trafiğe kapatmayı planlıyor
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi mask
Kocaelispor’da Hüseyin Üzülmez dönemi
Otomobilin içinde intihar etti! mask
Otomobilin içinde intihar etti!
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi mask
Ellibeş'in yönetimine Dilovası'ndan 2 isim girdi

GALERİ

Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü  mask
Arkadaşını sırtından vurarak öldürdü 
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek mask
TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına lojistik destek
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi mask
Darıca'nın tüm mahallelerinde elektrikler kesildi
Darıca'dan sel manzaraları mask
Darıca'dan sel manzaraları
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı mask
Şiddetli rüzgarda uçan pazar demiri yaşlı kadını yaraladı
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı mask
Darıca'da sel! Tekne battı, hamile kadın mahsur kaldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL