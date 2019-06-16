Dolmuşçularda kongre telaşı

S.S. 6 Nolu İzmit Şehiriçi Dolmuş-Taksiciler Kooperatifi’nin olağan kongresi, kooperatifin Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan binasında gerçekleştirildi. İki liste ile yapılan kongrede derneğin 7 dönemdir başkanlığını yapan Timurçin Sevilmiş ve mevcut yönetimde bulunan Mehmet Nahit Çelik yarıştı. 32 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye katılamayanlar vekaletlerini vererek kendilerini temsil ettirdi. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim kurulu üyesi seçildi.

“İYİ ŞEYLER YAPMAK İÇİN”

Kongrenin Divan Başkanlığını Bünyamin Bağdaçiçek üstlendi. Kongrede mevcut Başkan Timurçin Sevilmiş, “7 dönemdir kooperatife başkanlık yapıyorum. 2 adaylı bir kongre yapıyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Mehmet NahitÇelik’te aday olduğunu açıkladı. Bizler iyi şeyler yapmak buradayız. Herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

DİĞER ADAY KONUŞMADI

Mevcut başkanın yönetiminden olup ona rakip çıkan Başkan Adayı Mehmet Nahit Çelik, divana 5 olan yönetim kurulu sayısının 3’e düşürülmesini önerdi. Teklif oy çokluğuyla reddedilerek Yönetim kurulu üyesi sayısı 5 olarak kaldı. Mevcut başkana karşı aday çıkan Mehmet Nahit Çelik, teklifinin reddedilmesinin ardından konuşma yapmak istemedi. Basın mensuplarının görüş alma talebini ise kabul etmedi. Ekin EKEN

Timurçin Sevilmiş’in yönetimi

Yönetim Kurulu: Timurçin Sevilmiş, Halit Tosunoğlu, Muzaffer Dertli, Aysel Akdemir, Burhan Aydoğan

Denetim Kurulu:Serkan Altınışık, Osman Sığırcı.

Mehmet Nahit Çelik’in yönetimi

Yönetim Kurulu: Mehmet Nahit Çelik, Muharrem Sevil, Ayhan Susyal, Emin Arat, Mete Uzunhasanoğlu.

DenetimKurulu: Sami Kocaoğlu, İsmail Korkmaz.