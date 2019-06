Bilgi Küpü’nden eğlenceli mezuniyet töreni

İzmit Yeşilova’da bulunan Bilgi Küpü Okulları düzenlenen mezuniyet töreni ve ardından düzenlediği Mary Jane konseriyle velilerine, öğrencilerine ve çalışanlarına keyifli bir yıl sonu gecesi yaşattı. Eğlence dolu gece Bilgi Küpü Okulları’nın mezunlarını ve velilerini buluşturduğu geleneksel pilav günü kutlamasıyla başladı. Eğlenceli anların yaşandığı pilav gününün ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezunlarının törenine geçildi. Mezuniyet töreni kutlamaları Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir’in konuşmasıyla başladı.

“HEP BAŞARILI OLUN”

Bilgi Küpü Okulları’ndan mezun olan öğrencilerin, okulda öğrendiği bilgileri hayatları boyu kullanacağını aktaran Kurucu Genel Müdürü Kenan Demir, “Bizler okulumuzda sizlerle beraber olmaktan her zaman mutluluk duyduk ve sizler gibi öğrencilere sahip olduğumuz için kendimizi her zaman şanslı hissettik. Sizleri buradan mezun ederken biliyoruz ki her bir öğrencimiz Bilgi Küpü Okulları terbiyesi ve kültürüyle mezun oluyor. Umarım öğrencilerimizin başarıları, hayatları boyunca böyle devam eder ve her şey gönüllerince olur. Sözlerimiz sonlandırmadan önce bu organizasyonu hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

HEM TÖREN, HEM EĞLENCE

Konuşmaların ardından Bilgi Küpü Okulları’ndan mezun olan 6 yaş öğrencileri, 4. sınıf öğrencileri, 8. sınıf öğrencileri ve 12. sınıf öğrencileri alkışlar arasında, tek tek sahneye davet edildi. Okul birincileri, Koray, Muhammed Mir Öz ve İpek Katıca mezuniyet kütüğüne isimlerin çaktıktan sonra geçilen kep atma töreninde, renkli anlar yaşandı. “İşte okulu bitirdik, tüm dersleri geçtik” anlamında kep atan öğrenciler, veliler tarafından uzun süre alkışlandı. Kep atma töreninin ardından devam eden gecede Mary Jane grubu havai fişekler eşliğide sahneye çıktı. Yerli ve yabancı şarkılarını söyleyen grup öğrencilerin ve velilerin alkışları arasında eğlenceki bir sahne performansına imza attı. Birbirinden eğlenceli ve gurur dolu anlara sahne olan Bilgi Küpü Okulları yıl sonu gecesi hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.