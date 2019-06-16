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Büşra ile Erdem hayatını birleştirdi

Derince'de ikamet eden Züleyha-Yılmaz Tanyılmaz çiftinin kızları Büşra ile, Merhume Zehra ve Hüseyin Mançu çiftinin oğulları Erdem, dünyaevine girdi
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Derince'de ikamet eden Züleyha-Yılmaz Tanyılmaz çiftinin kızları Büşra ile, Merhume Zehra ve Hüseyin Mançu çiftinin oğulları Erdem, hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Yeni evli çiftin düğün törenini İzmit Tanyıldız Luxury Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Düğün törenlerine Tanyılmaz ve Mançu ailelerinin sevenleri ile dostları katıldı. Düğün töreninin ilk dansını gelin ile damat yaparken, gelin ile damadı diğer katılımcılar da yalnız bırakmadı. Davetlilerle yakında ilginen Yılmaz Tanyılmaz, davetlilere kendilerini bu mutlu günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Bugün 14:51 TSİ - Yaşam

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