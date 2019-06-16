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Dolmuşçularda Sevilmiş yeniden başkan

S.S. 6 No’lu Dolmuş Taksiciler Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda mevcut başkanTimurçin Sevilmiş güven tazeledi. 
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S.S. 6 Nolu İzmit Şehiriçi Dolmuş-Taksiciler Kooperatifi’nin olağan kongresi, kooperatifin Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan binasında gerçekleştirildi. İki liste ile yapılan kongrede derneğin 7 dönemdir başkanlığını yapan Timurçin Sevilmiş ve mevcut yönetimde bulunan Mehmet Nahit Çelik yarıştı. 32 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye katılamayanlar vekaletlerini vererek kendilerini temsil ettirdi. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrede Mehmet Nahit Çelik, 12 oy alırken, mevcut başkan Timurçin Sevilmiş ise 20 oy alarak yeniden başkan seçildi. 

Timurçin Sevilmiş’in yönetimi

Yönetim Kurulu: Timurçin Sevilmiş, Halit Tosunoğlu, Muzaffer Dertli, Aysel Akdemir, Burhan Aydoğan

Denetim Kurulu:Serkan Altınışık, Osman Sığırcı.

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