Dolmuşçularda Sevilmiş yeniden başkan

S.S. 6 Nolu İzmit Şehiriçi Dolmuş-Taksiciler Kooperatifi’nin olağan kongresi, kooperatifin Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan binasında gerçekleştirildi. İki liste ile yapılan kongrede derneğin 7 dönemdir başkanlığını yapan Timurçin Sevilmiş ve mevcut yönetimde bulunan Mehmet Nahit Çelik yarıştı. 32 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye katılamayanlar vekaletlerini vererek kendilerini temsil ettirdi. Kongre sonucunda 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrede Mehmet Nahit Çelik, 12 oy alırken, mevcut başkan Timurçin Sevilmiş ise 20 oy alarak yeniden başkan seçildi.
Timurçin Sevilmiş’in yönetimi
Yönetim Kurulu: Timurçin Sevilmiş, Halit Tosunoğlu, Muzaffer Dertli, Aysel Akdemir, Burhan Aydoğan
Denetim Kurulu:Serkan Altınışık, Osman Sığırcı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz