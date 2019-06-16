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30 yaşında Kayseri'ye Kaymakam oldu

Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan 1989 doğumlu Onur Titiz, henüz daha 30 yaşındayken Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine kaymakam oldu.
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Gölcük’ün Şirinköy Mahallesinde doğup büyüyen Onur Ttiz, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu, daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kazanarak oradan da başarı ile mezun oldu. İngiltere’deki Universty of Liverpool’da da eğitim alan Onur Titiz, çok önemli bir göreve getirildi. Kocaeli’nin bir evladı olan Onur Titiz, geçtiğimiz ayki kararrnameyle Kayseri Yeşilhisar Kaymakamı oldu.

DAHA 30 YAŞINDA

Eğitimini tamamladıktan sonra 2013 yılında İçişleri Bakanlığında göreve başlayan Onur Titiz, bir süre sonra Kocaeli Valiliği'ne gelmişti. Burada görevini devam ettiren Onur Titiz, genç yaşına rağmen mesleki anlamda yükselmeyi başardı. Onur Titiz, henüz daha 30 yaşındayken Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine kaymakam oldu. Kaymakam Titiz, bir aydır bu görevini yürütüyor. Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan 1989 doğumlu Onur Titiz, henüz daha 30 yaşındayken Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine kaymakam oldu.

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